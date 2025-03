MLB》紅人台美混血好手費爾柴德替補敲安 中止連3場無安打

費爾柴德。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕日前表明有意願在世界棒球經典賽為台灣出賽的紅人台美混血好手費爾柴德(Stuart Fairchild),今天面對教士替補上場敲出安打,中止個人連3場沒有安打進帳的表現。

費爾柴德本場比賽在6局下半接替弗萊利(Jake Fraley)守右外野打第6棒,7局下半首打席靠著紐涅茲(Juan Nuñez)控球不穩保送上壘,可惜最後無法回到本壘得分。

8局上半迎來第2次打擊機會,面對到教士本場第8位投手羅德里奎茲(Bradgley Rodriguez),在1好2壞的球數之下相中88.2英里(約142公里)的卡特球,掃出游擊方向的安打,擊球初速來到101.3英里(約163公里),可惜最終下一棒的里歐斯(Edwin Ríos)擊出一壘滾地球出局,仍無法回本壘攻下分數。

費爾柴德今日繳出2打席1安打1保送的表現,打擊率微幅上升至.188、整體進攻指數(OPS).504,而本場比賽教士雖靠著小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)敲出今年熱身賽的第1發全壘打,但不敵紅人全隊12支安打的攻勢,最終紅人以9:3收下勝利。

