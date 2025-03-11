MLB》罕見退場後再登板！今永昇太熱身賽失4分 點出自身問題

今永昇太。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在熱身賽面對守護者，今永投4.1局失4分，小熊最後仍以7比4贏球。今永昇太賽後受訪表示，今年熱身賽第2局的失分狀況特別多，很明顯自己的直球品質有變，控球也變得粗糙，「我覺得這是需要思考的地方。」

今永昇太此戰首局讓對手3上3下，第2局先被守護者L.湯瑪斯（Lane Thomas）敲陽春砲，1出局後被敲安、丟保送。該半局2出局後，今永遭守護者布里托（Juan Brito）敲三分砲，接著又被日裔好手史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲安，今永單局用球數達29球，讓他「暫時」退場。

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由於大聯盟熱身賽的特殊規則，讓今永昇太能在第3局重新回到投手丘。今永昇太連續解決8名打者，完成今天的投球工作。總計今永昇太主投4.1局用75球，被敲4安包含2轟，賞4次三振、丟1次保送，本季熱身賽防禦率為5.73。

今永昇太是3月18日大聯盟東京海外開幕戰的先發投手，他透過翻譯表示，「還有一個星期的時間，我還能做出一些調整，有些地方可以再提升，我只想在比賽開打時做好準備。」

今永昇太在2024年1月以4年5300萬美元合約加盟小熊，上季先發29場投出15勝、防禦率2.91的優異成績，共投173.1局賞174次三振。不過，今永在本季熱身賽先發3場，拿到1勝、防禦率5.73，共投11局失7分。

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