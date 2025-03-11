晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》罕見退場後再登板！今永昇太熱身賽失4分 點出自身問題

2025/03/11 09:05

今永昇太。（資料照，美聯社）今永昇太。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天在熱身賽面對守護者，今永投4.1局失4分，小熊最後仍以7比4贏球。今永昇太賽後受訪表示，今年熱身賽第2局的失分狀況特別多，很明顯自己的直球品質有變，控球也變得粗糙，「我覺得這是需要思考的地方。」

今永昇太此戰首局讓對手3上3下，第2局先被守護者L.湯瑪斯（Lane Thomas）敲陽春砲，1出局後被敲安、丟保送。該半局2出局後，今永遭守護者布里托（Juan Brito）敲三分砲，接著又被日裔好手史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲安，今永單局用球數達29球，讓他「暫時」退場。

由於大聯盟熱身賽的特殊規則，讓今永昇太能在第3局重新回到投手丘。今永昇太連續解決8名打者，完成今天的投球工作。總計今永昇太主投4.1局用75球，被敲4安包含2轟，賞4次三振、丟1次保送，本季熱身賽防禦率為5.73。

今永昇太是3月18日大聯盟東京海外開幕戰的先發投手，他透過翻譯表示，「還有一個星期的時間，我還能做出一些調整，有些地方可以再提升，我只想在比賽開打時做好準備。」

今永昇太在2024年1月以4年5300萬美元合約加盟小熊，上季先發29場投出15勝、防禦率2.91的優異成績，共投173.1局賞174次三振。不過，今永在本季熱身賽先發3場，拿到1勝、防禦率5.73，共投11局失7分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中