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NBA》中距離次數大幅提升 字母哥談本季打法調整

2025/03/11 09:06

「字母哥」本季增加中距離出手次數。（資料照，美聯社）「字母哥」本季增加中距離出手次數。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕一向以體能著稱、不以投籃精準為招牌的公鹿一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），本季中距離產量大幅提升，對於打法的調整，亞德托昆波受訪時表示，這樣對他身體的損耗比較小。

現今聯盟進入「大三分時代」，不過亞德托昆波並未順勢時代潮流，反而繼續加強進攻籃框以及中距離兩項武器，對此他接受《ESPN》記者Jamal Collier採訪時表示，這樣做是為了減少身體損耗，進一步拉長他的職業生涯。

「我有在中距離下功夫。」亞德托昆波表示，他必須去投這些中距離，來減少對身體的損耗，整個夏天他都在練習中距離，現在已經成為他比賽的一部分。

據統計，本季亞德托昆波有21.2%出手來自中距離，命中率達41.7%，上賽季他中距離出手比例僅15.6%，而在2020年時，中距離出手比例僅有9.4%。

亞德托昆波說，他已經30歲了，預期自己還有4到6年的時間可以維持巔峰，但他必須打得更聰明一點，亞德托昆波信心表示，中距離不只是在例行賽用，也會是他在季後賽的武器，並且有自信可以把球投進。

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