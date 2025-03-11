MLB》有望接替強打捕手扛開季先發 托倫斯：願意承擔重任

托倫斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會昨日傳出強打捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）因傷將將缺席，預計將由托倫斯（Luis Torrens）擔任開季先發捕手的角色，而他也坦言自己將會承擔這個重任。

阿瓦瑞茲在昨日進行實戰打擊時發現左手不太舒服，經過檢查後發現左手勾狀骨骨折，預計要缺席6到8周。

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托倫斯透過翻譯表示，他將會承擔先發捕手這個重大的責任，「這支球隊今年有高的期許，這對我來說是絕佳的機會，能夠每天上場幫助這支球隊獲勝，並持續拉高我們的期望。我們計畫等到他（阿瓦瑞茲）傷癒回歸後，整支球隊仍會在很好的狀態。」

5月將滿29歲的托倫斯，生涯待過4支球隊，共7年的大聯盟生涯出賽316場，繳出.227/.289/.356的打擊三圍，外帶22發全壘打與94分打點，標準化進攻指數（OPS+）81。在守備方面，他的捕手起跳時間（Pop Time，指捕手接到球後把球傳到接球野手手套所需的時間）為1.87秒相當出色，阻殺率也來到46.4%。

總教練門多薩（Carlos Mendoza）也大讚托倫斯的能力，他說：「他在穩定投手的這部分做得很好。有像Alvy（阿瓦瑞茲）一樣的領導能力，他接捕和傳球的能力也很出色，進攻端也能有好表現，他在本壘後方我們非常有信心，也因此我們必須多加關心他。」

托倫斯今年春訓的打擊成績亮眼，22個打數敲出6支安打，包括今天面對紅雀強投葛雷（Sonny Gray）敲出熱身賽的首轟，打擊率來到.273。

Luis Torrens with a 2-run HR! pic.twitter.com/oyzgj3xRIY — SNY （@SNYtv） March 10, 2025

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