MLB》前田健太投4局失5分、遭洋基3轟痛擊 熱身賽防禦率破5

前田健太。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊36歲日籍右投前田健太今天在熱身賽面對洋基，前田主投4局失掉5分，包含挨了3發全壘打，老虎最後以2比10輸球。

前田健太此戰首局先後被洋基捕手威爾斯（Austin Wells）、前國聯MVP高德史密特（Paul Goldschmidt）、葛里遜（Trent Grisham）各敲陽春砲，單局失掉3分。

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第2局前田健太讓對手3上3下，第3局再遇危機，單局被敲3安，包含被D.史密斯（Dominic Smith）敲適時長打再掉2分。前田健太第4局讓對手3上3下，完成投球工作。

總計前田健太4局投球用61球，被敲7安包含3轟，失掉5分，賞5次三振，沒有投出保送，全場製造8次揮空，有7次是用指叉球。前田健太此戰速球平均為91.1英哩（約146.6公里），最快丟到92.3英哩（約148.54公里）。

前田健太本季熱身賽出賽4場，吞2敗、防禦率5.68，共投12.2局失8分，被打擊率為2成55，每局被上壘率為1.11。

對於前田健太的表現，根據《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）的撰文表示，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，「在今天的比賽中很難做評估，我認為他在一些飛球上確實有點運氣不佳，他確實讓一些打者揮空，也出現一些球數較深的狀況。」辛奇也說，前田健太最後的表現比開賽好，「無論從執行面還是結果來看，都是令人鼓舞的。」

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