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NBA》東契奇大三元、大號三分球白做工 湖人連籃網都打不贏

2025/03/11 10:07

東契奇。（今日美國）東契奇。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湖人少了40歲老將詹姆斯（LeBron James），東契奇（Luka Doncic）今天獨扛也完成加入紫金大軍後第2次大三元，無奈湖人以108：111不敵東部弱旅籃網，吞下2連敗。

詹姆斯前役對衛冕軍塞爾提克受傷，此仗只能躺在傷兵名單，湖人第一節靠文森（Gabe Vincent）火力四射，5投全進包括3顆三分球，取得雙位數領先，但籃網第二節還以顏色，以48：47領先結束上半場，甚至湖人在第三節有32分進帳，籃網更高一籌回應33分。

湖人末節一直維持4分落後，前紫金大軍球員羅素（D'Angelo Russell）手感不佳在剩1分31秒先投進三分球，湖人里維斯（Austin Reaves）投進打板三分球回敬，籃網則靠威廉斯（Ziaire Williams）抓下進攻籃板並擺入2分，東契奇又在10秒飆進大號三分球，但團隊防守交代不清，對方20歲小將克勞尼（Noah Clowney）直接灌籃完成「三分打」，湖人苦吞2連敗。

東契奇此仗26投8中，繳出22分、12助攻和12籃板，里維斯14投僅3中，斬獲17分、10助攻及8籃板，文森砍進24分，柯奈特（Dalton Knecht）貢獻19分，古德溫（Jordan Goodwin）也有17分。

籃網此仗展現拚勁，C.強森（Cameron Johnson）18分、K.強森（Keon Johnson）18分、馬丁（Tyrese Martin）14分，克勞尼還拿下全隊最高19分，最終戰勝湖人，終結7連敗。

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