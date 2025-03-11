MLB》獲王建民、黑田博樹指導 菅野智之很感謝兩位亞洲傳奇

菅野智之。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人強投菅野智之今年季前以1年1300萬美元加盟美職金鶯隊，他近日接受日本媒《BS東視》專訪，感謝兩位亞洲傳奇投手的教導，一位是台灣名投、現為中職中信兄弟投手教練王建民，另一位則是日本名投黑田博樹。

菅野智之於2011年日職選秀會被日本火腿抽到第1指名，但菅野只想加入巨人軍，因此放棄加盟續留業餘，當年還自費前往美國訓練受到王建民的幫助。

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菅野智之。（資料照，記者林正堃攝）

《BS東視》在本月9日播出菅野智之的專訪，菅野提到當年赴美國亞利桑那訓練，透過當地訓練員認識王建民，建仔當時教菅野關於一縫線球、二縫線球的握法。

去年菅野智之隨巨人軍來台參加交流賽，當時他受訪提及曾受王建民指導，「他對我影響很大，有那次的練習，才有今天的我，想跟他說聲謝謝。」

菅野智之也說，王建民曾告訴他，應該向曾效力洋基的前廣島鯉魚名投黑田博樹學習。菅野表示，「聽說黑田桑投出的二縫線球很厲害，於是開始觀察黑田桑的投球。」

菅野智之提到，2015年明星賽期間，偶然在東京巨蛋重訓室遇到黑田博樹，兩方獨處一段時間，「雖然是透過別人傳達的，黑田桑已經聽說我非常喜歡他，而黑田桑也在他的著作上簽名、並留下『加油』這句話。因為是透過別人轉交給我的，所以我覺得必須當面感謝他。我告訴他，那句話給我很大的鼓勵，因此更加努力。後來我們還有更深入的交談，讓我印象深刻。」

黑田博樹曾在旅美時期效力過道奇、洋基，生涯在大聯盟7年累積79勝、平均防禦率3.45。

黑田博樹。（資料照，法新社）

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