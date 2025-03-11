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體育 籃球 NBA

NBA》金塊、雷霆背靠背交手 約基奇準大三元扳回一城

2025/03/11 11:01

約基奇（右）準大三元，帶領金塊在與雷霆的二連戰中扳回一城。（美聯社）約基奇（右）準大三元，帶領金塊在與雷霆的二連戰中扳回一城。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕年度MVP熱門人選「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再度正面對決，昨天輸球後，今天金塊在二連戰第2場扳回一城，在約基奇35分18籃板8助攻準大三元帶領下，以140比127帶走勝利。

金塊作客雷霆主場二連戰，首戰在第四節被地主一波攻勢拉開，最終24分輸掉比賽，今天上半場雷霆依然掌握主動，最多一度領先到12分，不過金塊始終能將落後縮小，上半場打完僅差6分。

第三節金塊繼續追分，布朗（Christian Braun）、約基奇、華生（Peyton Watson）的三分讓雷霆拉不開領先，穆雷（Jamal Murray）在該節讀秒階段要到犯規罰球，兩罰俱中幫助金塊反超，帶著2分兩先進入決勝節。

決勝節金塊記取上一戰教訓，一開賽穆雷、華生、皮克特（Jalen Pickett）聯手打出一波10比2攻勢，8分49秒約基奇重新回到球場，在他的帶領下雷霆無法追近比分，最終13分敗北，兩隊二連戰各拿1勝。

此戰金塊除了約基奇有準大三元表現外，穆雷拿下全隊次高34分，魏斯布魯克（Russell Westbrook）16分7助攻，替補的華生也投進4顆三分貢獻了16分；雷霆方面，吉爾吉斯亞歷山大25分、道特（Luguentz Dort）26分、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）有20分。

金塊全場命中率高達60.5%，團隊三分球32投18中，命中率高達56.2%，成為能夠贏下比賽的關鍵之一，而今天贏球加上湖人輸球，讓金塊再度回到西部第2的位子。

穆雷攻下34分。（美聯社）穆雷攻下34分。（美聯社）

吉爾吉斯亞歷山大（左）在與約基奇（右）的「MVP對決」二連戰第二戰敗北。（美聯社）吉爾吉斯亞歷山大（左）在與約基奇（右）的「MVP對決」二連戰第二戰敗北。（美聯社）

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