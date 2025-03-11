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NBA》吉迪飆本季新高29分！率公牛擊退溜馬鞏固附加賽席次

2025/03/11 11:48

吉迪飆出本季新高的29分，率隊擊敗溜馬。（路透）吉迪飆出本季新高的29分，率隊擊敗溜馬。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰溜馬的公牛，靠著吉迪（Josh Giddey）飆出本季新高的29分外帶10籃板，幫助球隊以121：103擊敗對手，收下3連勝，持續鞏固附加賽席次。

雙方首節分數你來我往，但進入第2節後，懷特（Coby White）與吉迪聯手跳出來帶領球隊，單節砍下多達40分，上半場公牛早早以67：48大幅領先。

易籃後，溜馬因分數被拉開，開始給予板凳選手大量機會，甚至第4節完全交由替補選手上場比賽，下半場共派出15名選手，總計53投22中、三分球22投6中、罰球8投5中攻下55分，不過公牛在次節的攻勢仍有延續下去，靠著懷特的領銜不讓對手有追近比數的機會，甚至一度領先多達24分，最終拿下比賽勝利。

吉迪本場比賽18投11中，包括2記三分球與罰球5投全中，砍下本季新高的29分外帶10籃板，而今天贏球功臣之一的懷特也砍下了29分，板凳出發的赫特（Kevin Huerter）與伍切維奇（Nikola Vučević）則分別有13分與11分進帳，後者更是有11籃板的表現。

溜馬部分，透納（Myles Turner）攻下15分為全隊最高，西亞卡姆（Pascal Siakam）緊隨其後挹注13分，替補上場的薛帕德（Ben Sheppard）與托平（Obi Toppin）各有12分與10分。

近期表現出色的公牛目前戰績來到27勝38敗，排名東部第10，與第11名的籃網還有4.5場勝差，而溜馬則是以35勝28敗的戰績暫居第5。

西亞卡姆。（法新社）西亞卡姆。（法新社）

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