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體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特砍35分但太陽惜敗灰熊 他還與對手噴垃圾話互嗆

2025/03/11 13:56

太陽球星杜蘭特與灰熊斯賓塞有口角衝突。（美聯社）太陽球星杜蘭特與灰熊斯賓塞有口角衝突。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）今天攻下35分，布克（Devin Booker）也進帳26分，但灰熊全場7人得分上雙，其中當家一哥莫蘭特（Ja Morant）貢獻29分，讓太陽隊以118比120吞敗，太陽吞近9戰第6敗，目前以30勝35敗排西部第11名。

此戰雙方互咬分數，灰熊斯賓塞（Cam Spencer）在第3節末投進三分球後，讓太陽隊前三節打完以90比95落後對手。斯賓塞這時疑似對對杜蘭特噴垃圾話，巴恩（Desmond Bane）也上前與杜蘭特互嗆，但沒有引發激烈肢體衝突。

第四節初太陽打出一波6比0攻勢超前比數，但灰熊回敬9比2攻勢要回領先。太陽一度追到1分。莫蘭特在末節剩下35.1秒投進關鍵跳投，加上斯賓塞兩罰全進，杜蘭特雖然在剩下9.1秒投進三分後追至2分差，但杜蘭特最後的三分球失手，讓灰熊驚險贏球。

太陽全場5人得分上雙，除了杜蘭特、布克外，T.瓊斯（Tyus Jones）12分，理查斯（Nick Richards），中鋒普朗利（Mason Plumlee）10分8籃板；灰熊以莫蘭特29分、12助攻最佳，斯賓塞替補出發拿16分，傑克森（GG Jackson）、赫夫（Jay Huff）各拿14分，史蒂文斯（Lamar Stevens）、小皮朋（Scotty Pippen Jr.）各拿13分。

被問到與杜蘭特有口角衝突時，杜蘭特當時講了什麼話，斯賓塞回應，「那句話留在球場，不適合出現在電視。」

太陽球星杜蘭特與灰熊巴恩互嗆。（法新社）太陽球星杜蘭特與灰熊巴恩互嗆。（法新社）

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