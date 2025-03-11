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NBA》傷到只剩8人還能贏！獨行俠背靠背出賽擊敗馬刺止5連敗

2025/03/11 12:29

汀維迪攻下全隊最多的28分。（路透）汀維迪攻下全隊最多的28分。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨日在主場出戰太陽的獨行俠，今日作客迎戰馬刺，受到嚴重傷病問題困擾的獨行俠，只能派出8名球員作戰，但全隊在汀維迪（Spencer Dinwiddie）的帶領下，共有4名球員得分破20分，幫助球隊以133：129奪勝，中止近期低迷的5連敗。

獨行俠包括兩大球星戴維斯（Anthony Davis）與厄文（Kyrie Irving）在內，一共有8位球員因傷無法出賽，使得球隊逼不得已只能以聯盟規定最低登錄人數8人來比賽。

上半場的比賽，馬刺靠著瓦賽爾（Devin Vassell）的帶領率先拿下領先優勢，不過獨行俠也有愛德華茲（Kessler Edwards）與汀維迪的聯手合作，不讓對手將分差拉開，使得馬刺前2節的攻勢僅以63：60小幅領先。

易籃後，獨行俠維持氣勢，第3節輪到老大哥「K湯」湯普森（Klay Thompson）跳了出來，單節5投4中包括2記三分球，外加罰球3投全中攻下13分，幫助球隊追平比數，進入決勝節換馬歇爾（Naji Marshall）表現，砍下多達15分，最終球隊在每一節都有球員有所發揮的情況下，成功擊敗馬刺收下勝利。

汀維迪今日化身板凳暴徒，砍下獨行俠隊內最多的28分，湯普森也攻下26分緊隨其後，馬歇爾與愛德華茲分別有23分與22分進帳；馬刺部分，巴恩斯（Harrison Barnes）29分為全場最高，替補上場的強森（Keldon Johnson）也挹注28分，瓦賽爾也攻下多達24分。

獨行俠近期表現不理想，戰績33勝33敗位居西部第10，僅領先第11名的太陽2.5場勝差，吞下3連敗的馬刺則以26勝37敗的成績則排在第13。

巴恩斯砍下全場最高29分。（法新社）巴恩斯砍下全場最高29分。（法新社）

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