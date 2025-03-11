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羽球》「戴女王」的時代終結、中斷連12年偉業 台灣女單一姐換人當

2025/03/11 12:33

羽球》「戴女王」的時代終結、中斷連12年偉業 台灣女單一姐換人當戴資穎。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐換人當！世界羽聯（BWF）公布最新排名，台灣「戴博士」戴資穎跌落第25名，27歲台灣好手宋碩芸上升至第19名，寫下生涯新高，同時也成為新的台灣羽球一姐。

戴資穎去年飽受膝蓋傷勢所苦，不僅在巴黎奧運小組賽就出局，後續出賽也都帶傷上陣，9月結束中國公開賽後就休兵，並在10月先申請「保護排名」，世界排名直直落，她所保持的女單前十名最長連續週數紀錄停留在581週。

戴資穎自2012年8月起連續12年的時間都高居台灣女單第一，但今年將結束她多來的統治，本週世界排名從原本的第19名跌落至25名，而原本排名第20名的宋碩芸往上爬了一個名次，來到生涯新高的第19名，同時也取代了小戴成為台灣羽球女單一姐。

南韓球后安洗瑩日前在超級300系列法國奧爾良羽球大師賽封后，強勢以15連勝收下本季第3冠，世界排名仍高居第一，第2名為中國好手王祉怡，日本女將山口茜排名第3，中國韓悅、印尼東宗分居第4和第5，泰國李美妙排名第6，泰國革通和日本小將宮崎友花分居第7和第8名，第9、10名為泰國伊瑟儂和布沙南。

宋碩芸。（資料照，記者方賓照攝）宋碩芸。（資料照，記者方賓照攝）

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