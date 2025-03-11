MLB》放棄代表西班牙隊 紅人大物新星仍遭下放3A

馬提。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅人隊今陣容異動，宣告把內野手馬提（Noelvi Marte）下放3A。

馬提年初曾被經典賽資格賽西班牙隊放入大名單中，當時是西班牙隊星度最高的打者之一，但他為了力拚重返大聯盟開季名單，婉拒國家隊邀請。西班牙隊在少了馬提之後，仍以中美洲各國好手為主體組隊，預賽3戰各項攻擊數據名列前茅，但附加賽不敵台灣隊，無緣明年正賽。

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紅人隊內野人才濟濟，三壘位置競爭激烈，除了馬提之外，拉克斯（Gavin Lux）、坎德拉里歐（Jeimer Candelario）、史提爾（Spencer Steer）、艾斯皮納（Santiago Espinal），甚至主要鎮守一壘的史川德（Christian Encarnacion-Strand），都是潛在的三壘選項。

馬提今年23歲，前年初登大聯盟時，35場出賽交出3成16打擊率，前景一度備受看好，去年原本很可能成為球隊主力三壘手，但因禁藥遭禁賽80場，歸隊後66場出賽僅交出2成10打擊率。

今年春訓，馬提累積11場出賽，但多半是替補上場，打擊率1成50。紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）認為，馬提的帳面成績雖有進步空間，但他展現了努力。法蘭柯納說：「他表現得很好，只是需要固定出賽。從工作倫理的出發點來看，他有個很棒的春訓，我不在意他的打擊率多少，他已經盡了自己的全力。」

「他不需要跟著球隊長途跋涉，但只為了打一個打席，這樣對他的準備沒有幫助。」法蘭柯納說，「我們就告訴他，要用表現來徹底證明自己，這才是最好的方式。他反應很好，且態度也很棒。」

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