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NBA》柯瑞24分、巴特勒大三元 勇士打敗拓荒者奪5連勝

2025/03/11 12:28

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）、J.巴特勒（Jimmy Butler）及板凳出發的小培頓（Gary Payton II）、希爾德（Buddy Hield），今天都展現出色表現，勇士最終以130：120打敗拓荒者，拉出5連勝，戰績37勝28敗繼續鞏固西部第6的位置。

近況火燙的勇士今天面對西部弱旅，自然是不想放過贏球機會，在第一節就轟35分拿到領先優勢，第二節改換替補球員火力輸出，灣區大軍上半場打完取得68：49領先。

拓荒者在第三節則是靠阿夫迪賈（Deni Avdija）單節16分、西蒙斯（Anfernee Simons）13分，團隊共斬獲43分縮小差距，而勇士在末節還是有守住優勢，最終就在主場告捷。

柯瑞命中5顆三分球，攻下24分，巴特勒繳出15分、10籃板、10助攻的大三元，穆迪（Moses Moody ）挹注20分，D.格林（Draymond Green）4分、7助攻，勇士更重要是替補球員得分火力驚人，小培頓（Gary Payton II）轟生涯新高26分，希爾德（Buddy Hield）6顆三分球，進帳20分、7助攻。

拓荒者表現最佳是阿夫迪賈34分、16籃板，西蒙斯也有32分，只是沒料到勇士今天板凳席上有兩位好手爆發，還是只能在客場吞敗，也是近期4連敗。

J.巴特勒。（美聯社）J.巴特勒。（美聯社）

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