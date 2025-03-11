晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》給自己一個機會 吳秉恩開了TJ手術後棄投從捕

2025/03/11 13:19

吳秉恩。（記者吳清正攝）吳秉恩。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕味全龍投手吳秉恩去年動了手肘韌帶置換手術，今年再做出重大改變，決定改練捕手。吳秉恩表示，棄投從捕是自己主動要求，雖然一切要從頭開始，希望給自己一個機會。

21歲的吳秉恩高中時期是平鎮主力投手，曾獲得2019年黑豹旗和2020年玉山盃最有價值球員獎，2021年選秀會味全以第4指名選進吳秉恩，但是吳秉恩進入職棒之後就深受手肘傷勢之苦，生涯還沒有上過一軍，二軍也只出賽11場投16.1局，去年6月開了手肘韌帶置換手術。

吳秉恩原定今年一、二月恢復練投，卻決定棄投從捕。對於這個重大決定，吳秉恩表示，因為不知道投球能恢復到什麼程度，加上自己對打擊和蹲捕很有興趣，主動向教練團提出改練捕手。

吳秉恩從小有不錯的打擊能力，曾獲得2015年U12世界盃最佳一壘手獎，直到高中都還有打擊。吳秉恩表示，雖然沒有在比賽中蹲捕過，高中會在練習時當牛棚捕手，當時就有想過要嘗試蹲捕，因為當過投手，對投手在什麼狀況想投什麼球，會比較了解。

吳秉恩練習捕手還不到2個月，他表示，因為還在復健期，目前都是接球、擋球的基礎訓練，打擊也還在室內的T座，雖然還有很長的路要走，希望給自己一個機會。

味全客座捕手教練陳家駒表示，吳秉恩的領悟力不錯，給他的建議也會有想法回饋，捕手有機會練得起來；二軍打擊教練吳宗峻表示，吳秉恩有打擊底子，練習的狀況很順利，不過，到底能打出什麼成績，還是要真正面對投手才會比較清楚。

吳秉恩。（記者吳清正攝）吳秉恩。（記者吳清正攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中