中職》給自己一個機會 吳秉恩開了TJ手術後棄投從捕

吳秉恩。（記者吳清正攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕味全龍投手吳秉恩去年動了手肘韌帶置換手術，今年再做出重大改變，決定改練捕手。吳秉恩表示，棄投從捕是自己主動要求，雖然一切要從頭開始，希望給自己一個機會。

21歲的吳秉恩高中時期是平鎮主力投手，曾獲得2019年黑豹旗和2020年玉山盃最有價值球員獎，2021年選秀會味全以第4指名選進吳秉恩，但是吳秉恩進入職棒之後就深受手肘傷勢之苦，生涯還沒有上過一軍，二軍也只出賽11場投16.1局，去年6月開了手肘韌帶置換手術。

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吳秉恩原定今年一、二月恢復練投，卻決定棄投從捕。對於這個重大決定，吳秉恩表示，因為不知道投球能恢復到什麼程度，加上自己對打擊和蹲捕很有興趣，主動向教練團提出改練捕手。

吳秉恩從小有不錯的打擊能力，曾獲得2015年U12世界盃最佳一壘手獎，直到高中都還有打擊。吳秉恩表示，雖然沒有在比賽中蹲捕過，高中會在練習時當牛棚捕手，當時就有想過要嘗試蹲捕，因為當過投手，對投手在什麼狀況想投什麼球，會比較了解。

吳秉恩練習捕手還不到2個月，他表示，因為還在復健期，目前都是接球、擋球的基礎訓練，打擊也還在室內的T座，雖然還有很長的路要走，希望給自己一個機會。

味全客座捕手教練陳家駒表示，吳秉恩的領悟力不錯，給他的建議也會有想法回饋，捕手有機會練得起來；二軍打擊教練吳宗峻表示，吳秉恩有打擊底子，練習的狀況很順利，不過，到底能打出什麼成績，還是要真正面對投手才會比較清楚。

吳秉恩。（記者吳清正攝）

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