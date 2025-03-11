2030世足增至64隊？中超人士坦言「中國男足也未必能進」

中國足球界人士坦言，就算2030年世足賽規模擴大至64隊，「中國男足也未必能進」。（新華社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出國際足球總會（FIFA）正考慮將2030年世界盃足球賽（World Cup）參賽隊伍擴增至64隊。對此中國足球界人士坦言，即便如此「中國男足也未必能進」。

據《中國新聞周刊》報導，多位中國足球超級聯賽（中超）球隊人士稱，以中國足球現階段和可預見未來的實力來看，即便世界盃擴增至64隊、亞洲獲得約13個名額，中國隊的世界盃前景也只是「表面上加大晉級機率」，直言「如果真刀真槍地踢，也很難說有絕對把握」。

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中超俱樂部1名不願具名的工作人員稱，「這些年，透過亞洲盃等洲際大賽來看，一些過去不如我們的亞洲國家，紛紛取得了進步，我們現在則是進一步滑落到亞洲第13名。事實上入圍18強賽，新加坡、泰國都給我們製造了很大麻煩。而不少來自中亞、西亞的國家隊，國足也很難說有必勝的把握。」

據《紐約時報》報導，為紀念賽事屆滿100週年，FIFA正考慮將2030年世界盃規模擴大至64隊。這項提案是由烏拉圭代表阿隆索（Ignacio Alonso）提出，與會者的反應則是「震驚不語」。

報導引述知情人士表示，FIFA做相關決定時，可能以商業、政治利益為主要考量，而非運動本身，並稱國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）以「有趣」形容這項提案，認為值得更仔細研究。

韓媒《Spotv News》7日質疑，這是FIFA「試圖讓中國男足參賽的手段」，但此舉將對球員體力造成極大負擔，世界足壇的頂級俱樂部預計也會對此表示強烈反對。

2030年世足賽將由歐洲國家西班牙、葡萄牙及北非國家摩洛哥共同主辦，前3場賽事則將由南美洲國家阿根廷、巴拉圭和烏拉圭承辦。

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