中職》味全龍主場門票3月18日開賣 台北市民享有優惠

味全龍大巨蛋主場票價。（味全龍提供）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍上半球季主場門票將於3月18日開賣，依序開放季票會員及狂龍會員購票，台北市民並享有專屬優惠。

味全在台北大巨蛋安排8場主場賽事，全票最低500元，購買套票9折優惠，限時販售至4月1日23:59止。此外，凡設籍台北市的球迷，透過味全龍售票網購買平日場次門票，入場時出示身分證件即可享有半票優惠（部分區域不適用）。

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味全龍大巨蛋主場票價。（味全龍提供）

為吸引周邊上班族觀賽，大巨蛋推出「四人同行啤酒之夜」活動。凡於平日現場購買4張以上全票，即可獲得一張啤酒折價券，憑券只需 50 元即可加購一手（6 瓶）罐裝啤酒。

天母主場同樣推出多項購票優惠，平日周二至周五延續「天母周間賽事購票優惠」，學生、女性、台北市民等可享買一送一優惠。而今年天母主場將大舉升級舞台燈光特效，且所有主題日票價維持不變。

為提升觀賽體驗多元性，今年天母主場本後也增設一區的「非站立應援區」，讓球迷依看球目的有多元位置的選擇。另外也特別設置粉紅色座椅的「龍粉應援區」，邀請球迷姐妹們相約進場，一起熱血應援。

而隨著台式應援魅力席捲海外，味全龍特別與KLOOK合作，推出海外球迷專屬售票方案，無論是3月20日全面開賣的天母棒球場賽事，或3月28日全面開賣的台北大巨蛋比賽，海外旅客皆可透過KLOOK平台輕鬆購票。

味全龍主場門票3月18日開賣。（味全龍提供）

味全龍天母主場週間購票優惠。（味全龍提供）

味全龍大巨蛋主場週間購票優惠。（味全龍提供）

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