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體育 籃球 TPBL

TPBL》小獅紫學院全新力作 JOGUMAN現身攻城獅主場

2025/03/11 14:20

小獅紫學院全新力作，高人氣恐龍角色JOGUMAN現身攻城獅主場。（攻城獅提供）小獅紫學院全新力作，高人氣恐龍角色JOGUMAN現身攻城獅主場。（攻城獅提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅球團將於3月12日、3月15日與3月16日展開「小獅紫學院」主題日，分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新北國王、高雄全家海神。本次攻城獅球團特別與高人氣恐龍角色JOGUMAN展開合作，攻城獅主場將充滿豐富JOGUMAN元素。這將是JOGUMAN於全球首次與職業籃球隊合作，攻城獅球團期盼能邀請所有小小獅紫軍們和JOGUMAN一起感受籃球的樂趣！

攻城獅球團於本次兒童主題日特別與JOGUMAN展開合作，Joguman Studio 是一個以故事敘述為核心的創意工作室，透過原創角色「JOGUMAN」詮釋生活中微小卻幸福的瞬間。Joguman Studio展現了對生活細節的敏銳觀察，也蘊含著對生命的深刻思考。為了讓獅紫軍能夠沉浸在JOGUMAN的世界中，攻城獅主場將特別規劃JOGUMAN主題佈置，從進場到球場四周，都能見到充滿個性的恐龍角色陪伴球迷觀賽，還會有布拉基歐在攻城獅主場入口歡迎所有獅紫軍。進場球迷將可獲得攻城獅JOGUMAN紀念扇，且西側觀眾迴廊將有JOGUMAN互動遊戲攤位與沈浸式拍照區，只要完成攤位活動挑戰，還能每日獲得不同款的攻城獅JOGUMAN紀念徽章。

本次攻城獅與JOGUMAN的合作特別推出多款特別版商品，包含紫色與綠色兩款球衣（$1,880）、短版球衣（$1,580）、寬版T恤（$1,180）等服飾，適合大小朋友共同穿搭。此外，還有嬰兒連體衣（$780）、兒童圍兜（$580）等可愛童裝，讓小小獅紫軍們也能一同應援。配件類商品則包含抱枕、毛巾、刺繡鑰匙圈、帆布提袋等，讓球迷能將JOGUMAN元素融入日常生活中。所有商品將於賽事現場全面開賣，數量有限，售完為止。

「小獅紫學院」主題日也特別規劃一系列適合親子參與的活動，包含賽前的親子罰球趣味競賽，以及中場休息的經典活動寶寶爬行大賽與小獅搬搬樂，讓小朋友能夠在球場上一同體驗籃球樂趣。球團同時舉辦球員肖像畫徵件活動，鼓勵小朋友發揮創意，用畫筆描繪心目中的攻城獅球員，優秀作品將有機會登上賽前球員出場時大螢幕畫面！更多活動資訊與報名辦法，請密切關注攻城獅官方社群平台。

小獅紫學院全新力作，高人氣恐龍角色JOGUMAN現身攻城獅主場。（攻城獅提供）小獅紫學院全新力作，高人氣恐龍角色JOGUMAN現身攻城獅主場。（攻城獅提供）

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