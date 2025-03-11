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羽球》18歲美少女宮崎友花的野望 目標奧運奪金成日本女單第一人

2025/03/11 15:29

宮崎友花。（資料照，法新社）宮崎友花。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本18歲美少女宮崎友花在女單世界排名位居第8，近日接受朝日電視台專訪時表示，她的終極目標是奪下奧運羽球女單金牌，成為日本第一人。

宮崎友花曾在2022年在世界青年羽球錦標賽摘金，被外界視為日本羽球界的明日之星，去年更在全日本綜合羽球錦標賽女單冠軍戰封后，成為平成時代（1989年－2019年）以來，繼宮村愛子、奧原希望、山口茜後，第四位能在本項賽事奪冠的女高中生。她的世界排名從原本的430名，短短兩年內就躍升至世界第8，今年也正式畢業告別高中生活，加盟ACT SAKOYO球隊。

兩名前輩也對她讚譽有加，山口茜盛讚她是一名會動腦的球員，會在比賽中思考如何打出最佳球路，大堀彩直呼宮崎友花是「怪物」，總是把球擊向意想不到的地方。

朝日電視台指出，宮崎友花的強大之處就是「不可預測的擊球」，擊球動作在出手前完全一致，無論是直線殺球還是斜線殺球，直到最後一刻才變換方向，讓對手來不及反應。

對於自己的終極目標，宮崎友花透露，至今還沒有日本女單選手在奧運奪金，她希望自己能成為日本第一人。宮崎友花在2028年洛杉磯奧運會有怎樣的表現，令人相當期待。

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