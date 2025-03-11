中職》NONSTOP 全猿猛進 桃猿公布今年球季主視覺與新球衣

樂天新隊服亮相。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天在桃園棒球場舉行開季記者會，公布今年球季主視覺「NONSTOP 全猿猛進」，並發表今年球季的新球衣，主場淺色球衣採用日式線條設計，是樂天接手球隊後首次出現條紋球衣，樂天女孩的表演服也配合更新。

樂天今年主視覺為「NONSTOP 全猿猛進」，以日本傳統花紋「和柄わがら」結合浮世繪雲朵，傳遞日式血統本色與劍指總冠軍的氣勢。硬體改造部分先推出球員Locker Room風格旗艦店「樂天桃猿商品本舖」，並與桃園市政府動物保護處合作打造「寵物樂園」。

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樂天新球季的球員主、客場球衣由林泓育、黃子鵬、林立、梁家榮分別展示，林泓育認為，球隊前次出現條紋球衣應該是在La new熊時期，這次是5年來首次換新球衣，設計上很有質感，可惜球褲仍沿用去年的款式。如果配合球衣加上條紋會更有整體感，視覺上也會更有氣勢。

樂天為強化數位體驗與落實無紙化，推出「樂天桃猿Rakuten Monkeys」購票APP，球迷從線上購票到入場驗票都能在手機上進行，即日起開放iOS用戶下載，Android系統開放時間另行公告。新球季主場門票與ibon網路售票系統合作，明天（12日）起開放會員預購，週六（15日）中午12:00起全面開賣。

樂天新隊服亮相。（記者林正堃攝）

樂天女孩新隊服亮相。（記者林正堃攝）

樂天女孩新隊服亮相。（記者林正堃攝）

樂天桃猿新球衣亮相。（記者林正堃攝）

樂天桃猿領隊川田喜則介紹球季主視覺。（記者林正堃攝）

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