WTT冠軍賽》首輪激戰4局不敵世界球王林詩棟 高承睿苦吞對戰4連敗

高承睿首輪不敵世界球王林詩棟，無緣晉級16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名24的高承睿今天在2025年WTT重慶冠軍賽男單首輪，激戰4局後以1:3敗給世界排名第一的中國名將林詩棟，無緣晉級16強。

高承睿在2023年三度遭遇林詩棟都吞下敗仗，不過在該年的世界青少年錦標賽U19男單4強賽，小高曾取得局數2:0領先，帶給對手不小的威脅。

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今天再度過招，高承睿依舊一路緊咬住林詩棟不放，首局小高在7:9落後下，把握住自己的發球，連拿3分，10:9逼出局點，可惜隨後被林詩棟的發球搶攻和連續正手強攻得手連丟3分，10:12失守。

第2局，高承睿同樣展現韌性，一路纏鬥至7:8時，被林詩棟連續的反手爆甩打穿防線連失3分，7:11再掉1局。

退無可退的高承睿，第3局在6:8落後下展開絕地大反攻，一口氣連得4分，10:8再度聽牌，林詩棟雖化解1個局點，但隨後反手拉球失誤，高承睿驚險的以11:9扳回一城。

第4局，高承睿在開局5:3領先下遭遇亂流，反倒以6:8落後，但他沒有放棄，把握自己兩個發球後追到8平。決勝時刻，林詩棟再度獲得幸運之神眷顧，先是一顆擦邊球，隨後反手銜接正手攻擊也得手，10:8出現賽末點，小高最後一球雖然屢救險球，最終仍被爆扣得手，8:11吞下對戰4連敗。

林詩棟驚險晉級後，16強將對上世界排名21的南韓好手安宰賢，安宰賢首輪以直落三扳倒世界排名14的斯洛維尼亞一哥約基奇。

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