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TPBL》力挺亞洲盃台灣男籃 聯盟與球團調整例行賽程

2025/03/11 16:44

TPBL秘書長齊文駿。（資料照，記者廖振輝攝）TPBL秘書長齊文駿。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今日公告，為全力支持台灣男籃征戰2025年亞洲盃資格賽第二輪附加賽，以及參與BCL Asia（亞洲籃球冠軍聯賽），聯盟將調整例行賽賽程，確保球員無後顧之憂出戰國際舞台爭取榮耀。

TPBL強調，自賽季初即與我國籃球協會保持密切溝通，並在規劃賽程時考量國家隊時程，盡可能避免賽事衝突。聯盟與7支球團在確定亞洲盃附加賽賽程後，也共同協調調整時程，以兼顧聯盟賽事與國際賽的安排。

TPBL秘書長齊文駿表示：「這些賽程調整需要數週協調，很高興我們找到一個能夠讓所有焦點集中在國家隊的解決方案。特別感謝聯盟賽務團隊和所有球隊合作，尤其是新北國王與高雄全家海神，在短時間內展現極大彈性，順利完成賽程調整。」

除了亞洲盃籃球賽，TPBL與各球團也一致支持台灣球隊挑戰BCL Asia East（亞洲籃球冠軍聯賽東亞區），並願意調整賽程，以確保球隊能夠以最佳狀態迎戰亞洲頂尖強隊。齊文駿說：「這是FIBA官方俱樂部賽事，不僅是檢視我們實力的絕佳機會，更是擴大台灣籃球國際曝光的重要舞台。聯盟全力支持參賽球隊，與亞洲強隊正面交鋒，展現台灣籃球競爭力。」

TPBL因應例行賽的賽程調整，本季球員註冊截止日期順延至4月3日，以利各球隊最後階段進行陣容補強與調整，迎接賽季後半段的挑戰。

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