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中職》桃猿新任副董事長暨執行長牧野幸輝首次亮相 很期待今年戰績

2025/03/11 20:12

牧野幸輝。（記者林正堃攝）牧野幸輝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天在主場桃園棒球場舉行開季記者會，新任球隊副董事長暨執行長牧野幸輝首次公開亮相，他表示，樂天是支投手與打擊都很平衡的球隊，很期待今年一軍的表現，球場改建的後續計畫等時機成熟會陸續公布。

牧野由日本樂天集團總部指派，3月1日到任球隊副董事長暨執行長，他於2012年自東京大學畢業後就進入樂天集團，前7年在樂天市場擔任業務，後5年在樂天西友網路超市任職，學習到倉庫、物流等管理經驗。

牧野指出，接到任務要來台灣，一開始有點擔心，來台後發現台灣人很熱情也很溫暖，「我還不懂中文，在超商或用餐雖無法與店員溝通，卻可以感受到大家想幫忙的氣氛，也受到很多照顧，覺得很溫馨也很感動。」

牧野表示，對樂天桃猿的印象是投手與打擊都保持很好的平衡，很期待今年一軍的戰績，在二軍的養成也會不斷強化，他與球迷一樣，希望看到日本與台灣兩支樂天職棒隊的交流，等計畫成熟就會對外發布。

領隊川田喜則來台前在樂天株式會社、樂天金鷲隊球團任職14年，他認為，在日本時雖沒機會與牧野共事，兩人對球隊的方向與理念卻很一致，「目標就是讓球隊更好，拿到總冠軍，這是無庸置疑的。」

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