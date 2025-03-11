籃球》國小錦標賽板橋開戰 HBL奪冠MVP劉程恩勉勵各隊

松山高中劉程恩（右起）、南湖高中周佑承、南山高中楊承叡、劉耕灝力挺國小籃球錦標賽。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025全國國民小學籃球錦標賽3月23日將在板橋體育館開打，甫率松山高中勇奪HBL冠軍的FMVP劉程恩，期待將來旅外磨練，也勉勵小朋友們勇於接受挑戰，全力爭取佳績。

劉程恩日前在HBL男子組冠軍戰繳出「大三元」，榮膺史上第一人，並助松山擊敗強敵南山高中，笑捧睽違7年金盃。「因為看到學長打球，想要變得跟他一樣強，然後慢慢走到現在。」劉程恩與效力日本B聯盟一級球隊滋賀湖泊的後衛游艾喆，都來自宜蘭縣南澳鄉，但他透露自己上國中後受傷，沒什麼機會上場而陷入低潮，甚至連升高中都乏人問津。

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「要謝謝黃萬隆教練（現職籃台新育樂執行長），當初給我機會去松山嘗試，算是三年磨一劍，接下來好好準備，看有沒有機會到國外發展。」劉程恩信心滿滿強調，會繼續努力讓自己成長，並分享過往逆境出擊的經歷，鼓舞所有國小籃賽學童們為圓夢而努力，「比賽就是要堅持到最後， 這非常重要的信念，奮戰到底就可能改變結果。」

國小體總理事長陳煥修表示，今年參賽隊伍來到325隊，即將進行650場激戰，規模越辦越熱鬧，特地感謝新北市體育局支持，租借板橋體育館11天進行比賽，「這是非常優質的環境，歡迎大家一起來捧場，用實際行動為基層籃球加油。」

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