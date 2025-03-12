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MLB》佐佐木朗希4局好投、熱身賽防禦率0 確定扛東京賽第2戰先發

2025/03/12 07:45

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本23歲新星佐佐木朗希今天在熱身賽先發面對守護者，佐佐木朗希主投4局無失分，道奇最後以10比4贏球。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後正式宣布，佐佐木朗希將擔任東京海外戰第二場的先發投手，這也代表朗希生涯在大聯盟例行賽首戰就是在家鄉日本。

今天是佐佐木朗希首次春訓先發、同時也是第2次的熱身賽登板投球。首局讓對手3上3下，第2局被守護者阿里亞斯（Gabriel Arias）敲一壘安打，不過佐佐木朗希連續解決3名打者，結束該半局。

第3局佐佐木朗希在2出局後丟保送，他三振守護者佛里曼（Tyler Freeman），化解對方攻勢。第4局朗希一開始丟保送，先讓阿里亞斯敲右外野平飛球出局，接著再讓守護者打者布利南（Will Brennan）敲雙殺打，完成投球工作。

總計佐佐木朗希4局僅用41球，被敲1安，三振、保送各2次，最快丟到97.4英哩（約156.7公里）。佐佐木朗希目前在熱身賽出賽2場有1場先發，共投7局賞7次三振，防禦率仍是0。

根據日媒《Daily》報導，佐佐木朗希退場後，又到牛棚再投15球後做調整。

道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外開幕戰，道奇將派日本強投山本由伸擔綱首戰先發，對決小熊日籍左投今永昇太。而佐佐木朗希今天確定擔任東京海外戰第2場先發，這將是道奇隊史首次開幕前兩戰的先發投手都是日本選手。

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

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