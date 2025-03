MLB》佐佐木朗希4局好投、熱身賽防禦率0 確定扛東京賽第2戰先發

佐佐木朗希。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本23歲新星佐佐木朗希今天在熱身賽先發面對守護者,佐佐木朗希主投4局無失分,道奇最後以10比4贏球。道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)賽後正式宣布,佐佐木朗希將擔任東京海外戰第二場的先發投手,這也代表朗希生涯在大聯盟例行賽首戰就是在家鄉日本。

今天是佐佐木朗希首次春訓先發、同時也是第2次的熱身賽登板投球。首局讓對手3上3下,第2局被守護者阿里亞斯(Gabriel Arias)敲一壘安打,不過佐佐木朗希連續解決3名打者,結束該半局。

請繼續往下閱讀...

第3局佐佐木朗希在2出局後丟保送,他三振守護者佛里曼(Tyler Freeman),化解對方攻勢。第4局朗希一開始丟保送,先讓阿里亞斯敲右外野平飛球出局,接著再讓守護者打者布利南(Will Brennan)敲雙殺打,完成投球工作。

總計佐佐木朗希4局僅用41球,被敲1安,三振、保送各2次,最快丟到97.4英哩(約156.7公里)。佐佐木朗希目前在熱身賽出賽2場有1場先發,共投7局賞7次三振,防禦率仍是0。

根據日媒《Daily》報導,佐佐木朗希退場後,又到牛棚再投15球後做調整。

道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外開幕戰,道奇將派日本強投山本由伸擔綱首戰先發,對決小熊日籍左投今永昇太。而佐佐木朗希今天確定擔任東京海外戰第2場先發,這將是道奇隊史首次開幕前兩戰的先發投手都是日本選手。

Roki Sasaki strikes out 5 in his #SpringTraining debut. pic.twitter.com/RWUPHApuFS