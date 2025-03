MLB》鄭宗哲熱身賽打擊率3成53仍遭降3A 大聯盟春訓台將只剩李灝宇

鄭宗哲。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜隊台灣旅美好手鄭宗哲今年在春訓打擊率為3成53,但海盜隊今天稍早公布人員異動,鄭宗哲被降至小聯盟3A,這也代表鄭宗哲本季將從3A起步。

海盜今天與洋基的熱身賽,鄭宗哲此戰在第6局替補出賽、接替守游擊,1打數敲飛球出局。海盜最後以9比1贏球。

請繼續往下閱讀...

今年是鄭宗哲第三次參與大聯盟春訓,本季在熱身賽出賽14場,共17打數敲6安,有1轟、2打點,吞3次三振、選到2次保送,打擊率3成53,整體攻擊指數(OPS)為1.047。

海盜隊今天宣布,動用選擇權把6名選手,降至3A球隊印第安納波利斯印地安人(Indianapolis Indians)隊,其中包含有鄭宗哲。

鄭宗哲去年賽季主要待在小聯盟2A,出賽126場交出11轟、54分打點,打擊率2成18的成績,跑出16次盜壘成功。鄭宗哲上季在3A出賽6場,共13打數敲6安,貢獻1打點,打擊率4成62。

今年參加大聯盟春訓的台灣選手,除了鄭宗哲外,還有運動家台灣捕手林家正、投手莊陳仲敖,巨人鄧愷威、老虎隊李灝宇等人。除了李灝宇外,其他台灣旅美好手都被降至小聯盟。

李灝宇今天在熱身賽替補出賽,1打數吞三振,本季春訓出賽12場,共21打數敲3安,吞10次三振,打擊率1成43。老虎最後以3比1擊敗勇士。

此外,洋基今天在春訓兵分兩路,去年在美職選秀會獲洋基選進的前那魯灣高屏雷公洋投文雄之子林台加(Tyler Wilson),今天支援大聯盟春訓,與鄭宗哲同場較勁,1打數沒有安打。

We have optioned RHP Braxton Ashcraft, RHP Mike Burrows, RHP Chase Shugart, INF Liover Peguero, INF/OF Enmanuel Valdez, and INF Tsung-Che Cheng to Triple-A Indianapolis.



In addition, RHP Isaac Mattson, RHP Ryder Ryan, RHP Eddy Yean, C Aaron McKeithan, C Omar Alfonzo, and INF…