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MLB》少了王牌柯爾、新人王希爾 洋基總管坦言要補強投手有難度

2025/03/12 10:29

洋基王牌柯爾整季報銷。（資料照，法新社）洋基王牌柯爾整季報銷。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）要動韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2025年賽季報銷，外加去年的美聯新人王希爾（Luis Gil）右肩闊背肌嚴重拉傷，頓時少了兩大先發戰力。洋基總管凱許曼（Brian Cashman）坦言，目前將依賴現有陣容，並同時探索市場上有限的選擇。

春訓階段就少了柯爾和希爾的洋基隊，今年的先發輪值中有羅冬（Carlos Rodon）、新同學佛里德（Max Fried）、施密特（Clarke Schmidt）、史卓曼（Marcus Stroman）等人，25歲投手沃倫（Will Warren）也有望爭取先發位置。

洋基隊官網報導，凱許曼表示，「我們會評估目前可用的選擇，但在這個時候，可用的資源非常有限。通常來說，重大的機會要等到交易截止日前才會出現。」

「當我們多次進行這些談話時，你希望可以承受傷病，並從春訓到選秀會期間盡量避免傷病，因為從外面尋找補強方案更加困難。所以我們會依靠現有陣容，同時探索市場上有限的選擇。」凱許曼說。

雖然曾傳出洋基隊想要教士強投席斯（Dylan Cease），但大聯盟記者摩洛西（Jon Paul Morosi）今天的報導提到，洋基隊不願再增加團隊薪資。

洋基隊本季目前的團隊薪資，預估可能會超過最高豪華稅門檻的3.01億美元。凱許曼坦言，這讓球隊不太可能再增加選手，「任何補強都會涉及一定的成本，有些是以潛力新秀為代價，有些則是涉及金錢。」

洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）洋基總管凱許曼。（資料照，美聯社）

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