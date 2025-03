MLB》不能去東京了！ 領4.1億約的道奇南韓好手金慧成被下放3A

金慧成。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇南韓好手金慧成今年在熱身賽表現欠佳,出賽15場打擊率僅2成07。道奇隊今天宣布動用選擇權把金慧成降至小聯盟3A,這也代表金慧成無緣參與3月18日、19日的大聯盟東京海外開幕戰,今年將從3A起步。

道奇今天與守護者的熱身賽,金慧成此戰在第4局替補出賽,先是擔任二壘手,第6局移防中外野。金慧成首打席敲滾地球出局,第二打席吞三振,今天2打數沒有安打。

金慧成本季在熱身賽出賽15場,共29打數敲6安,有1轟、3打點,吞11次三振,選到3次保送,跑出2次盜壘成功,打擊率2成07,整體攻擊指數(OPS)為0.613。

道奇今天宣布動用選擇權,把右投米勒(Bobby Miller)、金慧成降至3A。而捕手拉辛(Dalton Rushing)、右投蓋拉葛斯(Giovanny Gallegos)、工具人柏特(David Bote)和查維斯(Michael Chavis)、外野手羅沙里歐(Eddie Rosario)也被分配至3A。

金慧成去年季後透過入札制度旅美,最後以3年1250萬美元合約(約新台幣4.1億),外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成生涯在韓職8個賽季,累積出賽953場,平均打擊率為3成04,但生涯合計只有37轟。

