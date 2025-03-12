MLB》不能去東京了！ 領4.1億約的道奇南韓好手金慧成被下放3A

金慧成。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇南韓好手金慧成今年在熱身賽表現欠佳，出賽15場打擊率僅2成07。道奇隊今天宣布動用選擇權把金慧成降至小聯盟3A，這也代表金慧成無緣參與3月18日、19日的大聯盟東京海外開幕戰，今年將從3A起步。

道奇今天與守護者的熱身賽，金慧成此戰在第4局替補出賽，先是擔任二壘手，第6局移防中外野。金慧成首打席敲滾地球出局，第二打席吞三振，今天2打數沒有安打。

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金慧成本季在熱身賽出賽15場，共29打數敲6安，有1轟、3打點，吞11次三振，選到3次保送，跑出2次盜壘成功，打擊率2成07，整體攻擊指數（OPS）為0.613。

道奇今天宣布動用選擇權，把右投米勒（Bobby Miller）、金慧成降至3A。而捕手拉辛（Dalton Rushing）、右投蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）、工具人柏特（David Bote）和查維斯（Michael Chavis）、外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）也被分配至3A。

金慧成去年季後透過入札制度旅美，最後以3年1250萬美元合約（約新台幣4.1億），外加2年球隊選擇權加入道奇。金慧成生涯在韓職8個賽季，累積出賽953場，平均打擊率為3成04，但生涯合計只有37轟。

The Los Angeles Dodgers have optioned RHP Bobby Miller and IF/OF Hyeseong Kim and reassigned RHP Giovanny Gallegos, C Dalton Rushing, IFs David Bote and Michael Chavis and OF Eddie Rosario to minor league camp. — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 11, 2025

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