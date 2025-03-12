MLB》台美混血好手費爾柴德熱身賽敲長打 李灝宇遭狂威賞K

紅人台美混血好手費爾柴。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日前表態有意為台灣隊參加世界棒球經典賽的紅人台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在熱身賽3打數有1支長打，紅人最後以8比5擊敗洛磯。

費爾柴德今天擔任紅人隊開路先鋒、鎮守中外野，首打席短打點成滾地球出局，第二打席吞三振。費爾柴德第三打席從洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）手中擊出二壘安打，接著還盜上三壘、並靠對方捕手發生暴傳，讓費爾柴德跑回本壘得分。

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費爾柴德此戰3打數1安就是一支二壘安打，本季在熱身賽出賽11場，共19打數敲4安，有1分打點、跑出2盜，打擊率2成11。費爾柴德去年在例行賽出賽94場，有8轟、30分打點，打擊率2成15的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.654。

另外，老虎隊台灣旅美好手李灝宇今天在第6局替補出賽守三壘，他在第7局遭前中職桃猿洋投狂威（Dylan Covey）三振，老虎最後在熱身賽以3比1擊敗勇士。

李灝宇此戰1支0，本季春訓出賽12場，共21打數敲3安，吞10次三振，打擊率1成43。

狂威今天投1.2局被敲4安包含挨一發陽春彈，失掉3分吞敗，這是他本季熱身賽首次掉分。現年33歲的狂威本季在春訓出賽4場，吞1敗、防禦率4.05，共投6.2局失3分。

李灝宇。（資料照，法新社）

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