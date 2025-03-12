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NBA》庫明加有望本週打國王復出 主帥計畫讓他替補出發

2025/03/12 09:02

庫明加預計台灣時間本週五打國王復出。（資料照，美聯社）庫明加預計台灣時間本週五打國王復出。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在交易來巴特勒（Jimmy Butler）後，戰績一路向上，近期拉出一波5連勝，而今又傳出一個好消息，小將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）預計本週對戰國王復出，讓勇士在季末迎來完整陣容衝擊季後賽。

庫明加在美國時間1月4日腳踝受傷，之後就因傷停戰，目前已經連續缺席了31場比賽，如果美國時間本週四對國王復出，將會是睽違兩個月來第一次比賽。

實際上在受傷之前庫明加狀況很好，受傷前14場比賽平均可以貢獻20.5分，在弄傷腳踝之前的6場比賽，有4場得分至少20分，其中對快艇、太陽連兩戰都攻下了34分。

至於庫明加復出後怎麼安排，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露還是會讓他從替補出發，因為在巴特勒交易案後，球隊已經有一套確定的先發陣容；巴特勒加盟勇士至今，球隊14場比賽贏了12場，巴特勒有上場的13場贏了12場。

柯爾日前曾表示，當球隊打得正好時有個核心球員回歸，是一件很困難的事情，他和球團對庫明加的使用會比較謹慎，一開始不會讓他打太多時間，慢慢讓他找回比賽感覺，同時也表示，近期打出的奇兵桑托斯（Gui Santos），依然會給他上場時間。

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