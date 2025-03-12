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MLB》大谷翔平熱身賽單場選2保送1打點 首次挑戰好球帶成功

2025/03/12 09:48

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟在今年春訓開始使用自動電子好球帶挑戰系統（簡稱ABS，automated ball-strikes）。道奇日本巨星大谷翔平今天在熱身賽單場選到2次保送，同時首次挑戰好球帶成功，道奇最後以10比4擊敗守護者。

大谷翔平首打席面對守護者投手尼哈齊（Doug Nikhazy），第二球對方丟一顆偏高的速球，主審判定好球，大谷當下提出挑戰，經過ABS系統判定為壞球，大谷挑戰成功，首打席最後纏鬥6球選到保送。下一棒的道奇韓裔金手套工具人艾德曼（Tommy Edman）敲兩分砲，讓大谷輕鬆回壘得分。

道奇在第一局打了12個人次，大谷第二打席在滿壘時選到保送擠回1分，道奇首局就灌進6分。大谷在第三打席敲滾地球出局後，就被換下場休息。

「打者翔平」此戰1支0，選到2次保送、貢獻1分打點，本季在熱身賽出賽7場，共18打數敲6安，有1轟、2打點，打擊率3成33，整體攻擊指數（OPS）為1.040。

紅襪日籍好手吉田正尚今天在熱身賽3打數1安，靠隊友長打跑回1分。紅襪最後以8比18敗給費城人。吉田正尚本季在熱身賽出賽6場，貢獻4分打點，打擊率2成63。

小熊日籍好手鈴木誠也今天在熱身賽3打數吞2次三振，小熊最後以7比9敗給釀酒人。鈴木誠也本季在熱身賽出賽11場，有1轟、7分打點，共31打數吞10次三振，打擊率僅1成94。

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