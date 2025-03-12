NBA》籃網擊敗湖人後又差點扳倒龍頭！騎士驚險收15連勝寫紀錄

騎士J.艾倫。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭騎士今輪休多名主力，靠葛蘭德（Darius Garland）末節爆發，克服一度多達18分的落後，以109：104逆轉籃網，驚險收下追平隊史紀錄的15連勝，也成為聯盟史上第6支單季兩度締造15連勝的球隊。

已經取得季後賽門票的騎士今一口氣讓米契爾（Donovan Mitchell）、杭特（De’Andre Hunter）與傑洛米（Ty Jerome）都休兵，上半場打得相當掙扎，籃網靠湯瑪斯（Cam Thomas）獨攬16分領軍，打完前兩節取得63：50領先。

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易籃後籃網一度將分差擴大至18分，騎士末節才逐漸找回火力，在葛蘭德（Darius Garland）帶領之下拉出一波18：8的攻勢反超，前三節只拿12分的葛蘭德此節接管戰局單節轟下18分，成為頭號功臣。

騎士今3人得分超過雙位數，葛蘭德30分、8助攻、4籃板、4抄截，J.艾倫（Jarrett Allen）23分、13籃板，莫布里（Evan Mobley）挹注21分、9籃板。

籃網昨擊敗詹姆斯（LeBron James）缺陣的湖人終止7連敗，今面對另一強權騎士差點再度上演「下剋上」，可惜後繼無力，湯瑪斯轟27分，強森（Cameron Johnson）貢獻17分，威廉斯（Ziaire Williams）14分作收。

騎士莫布里。（美聯社）

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