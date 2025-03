高球》名將老虎伍茲住家訓練受傷 導致左腳阿基里斯腱斷裂

高球名將老虎伍茲。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕高球名將老虎伍茲(Tiger Woods)今天在社群媒體X上宣布,他在住家加強訓練和練習時,不慎造成左腳阿基里斯腱斷裂,他在當地時間週二動手術治療。老虎伍茲表示,將回到佛羅里達家鄉專注治療和復健。

老虎伍茲在X上發文說,「當我在家中開始加強訓練和練習時,左腳阿基里斯腱突然有劇烈疼痛,經診斷為阿基里斯腱斷裂。」老虎伍茲說,已經動手術治療,醫生表示手術進行很順利,預計能完全康復。

現年49歲的老虎伍茲今年2月遇母親喪事,本季尚未參加PGA巡迴賽。如今老虎伍茲動手術,確定將錯過4月的美國高爾夫大師賽。

《ESPN》報導,這不是老虎伍茲第一次遇到嚴重的阿基里斯腱傷勢,他曾透露自己在2008年右腳阿基里斯腱撕裂,2009年賽季多次受傷,他仍堅持帶傷參賽。

老虎伍茲在2021年發生嚴重車禍,導致右小腿骨折,差點需要截肢,好在醫療團隊幫助下,保住右腿。老虎伍茲在2023年4月接受距骨下關節融合手術,以治療因車禍受傷導致的右腳踝創傷後關節炎。

