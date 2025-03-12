晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》名將老虎伍茲住家訓練受傷 導致左腳阿基里斯腱斷裂

2025/03/12 11:06

高球名將老虎伍茲。（資料照，美聯社）高球名將老虎伍茲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體X上宣布，他在住家加強訓練和練習時，不慎造成左腳阿基里斯腱斷裂，他在當地時間週二動手術治療。老虎伍茲表示，將回到佛羅里達家鄉專注治療和復健。

老虎伍茲在X上發文說，「當我在家中開始加強訓練和練習時，左腳阿基里斯腱突然有劇烈疼痛，經診斷為阿基里斯腱斷裂。」老虎伍茲說，已經動手術治療，醫生表示手術進行很順利，預計能完全康復。

現年49歲的老虎伍茲今年2月遇母親喪事，本季尚未參加PGA巡迴賽。如今老虎伍茲動手術，確定將錯過4月的美國高爾夫大師賽。

《ESPN》報導，這不是老虎伍茲第一次遇到嚴重的阿基里斯腱傷勢，他曾透露自己在2008年右腳阿基里斯腱撕裂，2009年賽季多次受傷，他仍堅持帶傷參賽。

老虎伍茲在2021年發生嚴重車禍，導致右小腿骨折，差點需要截肢，好在醫療團隊幫助下，保住右腿。老虎伍茲在2023年4月接受距骨下關節融合手術，以治療因車禍受傷導致的右腳踝創傷後關節炎。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中