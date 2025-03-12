高球》名將老虎伍茲住家訓練受傷 導致左腳阿基里斯腱斷裂

高球名將老虎伍茲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天在社群媒體X上宣布，他在住家加強訓練和練習時，不慎造成左腳阿基里斯腱斷裂，他在當地時間週二動手術治療。老虎伍茲表示，將回到佛羅里達家鄉專注治療和復健。

老虎伍茲在X上發文說，「當我在家中開始加強訓練和練習時，左腳阿基里斯腱突然有劇烈疼痛，經診斷為阿基里斯腱斷裂。」老虎伍茲說，已經動手術治療，醫生表示手術進行很順利，預計能完全康復。

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現年49歲的老虎伍茲今年2月遇母親喪事，本季尚未參加PGA巡迴賽。如今老虎伍茲動手術，確定將錯過4月的美國高爾夫大師賽。

《ESPN》報導，這不是老虎伍茲第一次遇到嚴重的阿基里斯腱傷勢，他曾透露自己在2008年右腳阿基里斯腱撕裂，2009年賽季多次受傷，他仍堅持帶傷參賽。

老虎伍茲在2021年發生嚴重車禍，導致右小腿骨折，差點需要截肢，好在醫療團隊幫助下，保住右腿。老虎伍茲在2023年4月接受距骨下關節融合手術，以治療因車禍受傷導致的右腳踝創傷後關節炎。

As I began to ramp up my own training and practice at home, I felt a sharp pain in my left Achilles, which was deemed to be ruptured.



This morning, Dr. Charlton Stucken of Hospital for Special Surgery in West Palm Beach, Florida performed a minimally-invasive Achilles tendon… pic.twitter.com/KAVZfcRxlE — Tiger Woods （@TigerWoods） March 11, 2025

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