MLB》佐佐木朗希自認有壞習慣要修正 道奇教頭讚賞控球能力

佐佐木朗希。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇23歲日本新星佐佐木朗希今天在熱身賽交出4局無失分好投，本季大聯盟熱身賽2場出賽都沒有掉分，道奇隊最後以10比4擊敗守護者。佐佐木朗希賽後透過翻譯表示，「今天有一些事情沒有按照自己想要的方式進行。」

佐佐木朗希此戰先發4局僅用41球，被敲1安，三振、保送各2次，最快丟到97.4英哩（約156.7公里）。佐佐木朗希今年在熱身賽出賽2場有1場先發，共投7局賞7次三振，防禦率仍是0。

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道奇隊官網報導，佐佐木朗希賽後受訪提到，「我出現一些以前養成的壞習慣，能投在開幕戰前出現這些問題，這樣我就能及時調整，這是一件好事。」

佐佐木朗希認為，「主要是在下半身的運用上有一些問題，自己想要做的動作，和實際執行出來的動作之間有些不一致。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天正式宣布，佐佐木朗希將擔任東京海外戰第2場的先發投手。羅伯斯也注意到佐佐木朗希在春訓期間，願意向隊友、教練、球團學習，隨著春訓的進行，羅伯斯看到朗希在投手丘上的成長也逐漸顯現出來。

「當他在比賽中登板，進入固定的投球節奏後，我覺得他的控球能力持續提升。」羅伯斯說，「他的控球更好了，我想他很早就學會了，只要他能把指叉球投得像一顆好球，這顆球就會很有效。指叉球製造揮空，能保護他的速球，因此他在（週二）的投球效率非常高。」

佐木朗希做好下一次登板要投滿5局的準備，「能夠在大聯盟投球，顯然是我長期以來努力追求的目標，所以我真的非常興奮。」

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