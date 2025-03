NBA》哈里伯頓要命4分打 溜馬1分差驚奇逆轉公鹿（影音）

哈里伯頓逆轉4分打帶領溜馬贏球。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今天主場迎戰公鹿,兩隊打到最後一刻才分勝負,最終溜馬靠著哈里伯頓(Tyrese Haliburton)讀秒階段的神奇「4分打」,以115比114一分之差逆轉帶走勝利。

溜馬此戰掌握主場優勢,第二節一度領先到全場最大11分,儘管第三節公鹿曾要回領先,但兩邊分數仍呈現互咬,末節前段溜馬拉出一波小高潮,再度將領先拉開到10分。

請繼續往下閱讀...

不過公鹿並未走遠,1分51秒普林斯(Taurean Prince)拋投將落後縮小到1分,接著特倫特(Gary Trent Jr.)投進超前三分,最後3.2秒里拉德(Damian Lillard)兩罰俱中,比分來到安全的114比111。

眼看著公鹿可能帶走比賽,溜馬最後一擊戰術交給哈里伯頓,他在底線接球後順勢橫移跳投,不僅命中了三分,裁判還吹防守的「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)犯規,最終哈里伯頓罰進超前分,上演神奇逆轉「4分打」。

此戰哈里伯頓手感不佳,12投僅5中,不過全場14分有8分集中在第四節,包含了致命4分打;西亞卡姆(Pascal Siakam)拿下全場最高25分,另外抓下12個籃板。

公鹿方面,亞德托昆波19分17籃板7助攻,里拉德進帳15分,羅培茲(Brook Lopez)11投9中攻下全隊最高23分。

溜馬贏球後,戰績來到36勝28敗追平了公鹿,比較對戰後公鹿暫時排在東部第4,溜馬則暫居第5,不過溜馬仍有望超車爭取季後賽首輪主場優勢。

TYRESE HALIBURTON OH MY GOODNESS!!!!



FADING TRIPLE TO TIE IT AND THE FOUL



Get to TNT for the final seconds of Bucks/Pacers! pic.twitter.com/o3Pr7qFRw9