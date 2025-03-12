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NBA》哈里伯頓要命4分打 溜馬1分差驚奇逆轉公鹿（影音）

2025/03/12 11:18

哈里伯頓逆轉4分打帶領溜馬贏球。（路透）哈里伯頓逆轉4分打帶領溜馬贏球。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天主場迎戰公鹿，兩隊打到最後一刻才分勝負，最終溜馬靠著哈里伯頓（Tyrese Haliburton）讀秒階段的神奇「4分打」，以115比114一分之差逆轉帶走勝利。

溜馬此戰掌握主場優勢，第二節一度領先到全場最大11分，儘管第三節公鹿曾要回領先，但兩邊分數仍呈現互咬，末節前段溜馬拉出一波小高潮，再度將領先拉開到10分。

不過公鹿並未走遠，1分51秒普林斯（Taurean Prince）拋投將落後縮小到1分，接著特倫特（Gary Trent Jr.）投進超前三分，最後3.2秒里拉德（Damian Lillard）兩罰俱中，比分來到安全的114比111。

眼看著公鹿可能帶走比賽，溜馬最後一擊戰術交給哈里伯頓，他在底線接球後順勢橫移跳投，不僅命中了三分，裁判還吹防守的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）犯規，最終哈里伯頓罰進超前分，上演神奇逆轉「4分打」。

此戰哈里伯頓手感不佳，12投僅5中，不過全場14分有8分集中在第四節，包含了致命4分打；西亞卡姆（Pascal Siakam）拿下全場最高25分，另外抓下12個籃板。

公鹿方面，亞德托昆波19分17籃板7助攻，里拉德進帳15分，羅培茲（Brook Lopez）11投9中攻下全隊最高23分。

溜馬贏球後，戰績來到36勝28敗追平了公鹿，比較對戰後公鹿暫時排在東部第4，溜馬則暫居第5，不過溜馬仍有望超車爭取季後賽首輪主場優勢。

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