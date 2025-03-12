MLB》裴智桓敲兩支長打、春訓打擊率4成55 海盜官網預測開季名單沒有他

海盜隊南韓好手裴智桓。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜隊南韓好手裴智桓今天在熱身賽敲2安都是長打，貢獻1打點，春訓打擊率仍高達4成55，海盜最後以9比1擊敗洋基。

裴智桓今擔任開路先鋒、鎮守中外野，首打席敲滾地球出局，第二打席擊出右外野二壘安打，接著靠隊友克魯茲（Oneil Cruz）三分砲，讓裴智桓回來得分。裴智桓在第4局敲帶有1分打點的右外野二壘安打，再為海盜添加分數。裴智桓第四打席敲滾地球形成封殺。

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總計裴智桓全場4打數2安都是二壘安打，有1分打點。裴智桓本季在熱身賽出賽10場，共22打數敲10安，有1轟、3打點、跑出2次盜壘成功，打擊率為4成55，整體攻擊指數（OPS）為1.205。

不過根據海盜隊官網預測的開季26人名單中，內、外野名單都沒有裴智桓。這位25歲南韓好手有可能開季從小聯盟3A出發。裴智桓上季在大聯盟出賽29場，貢獻6分打點，打擊率1成89。

另外，巨人隊南韓好手李政厚今天3打數中敲1支二壘安打，目前他在熱身賽出賽11場，共27打數敲9安，有2轟、5點，打擊率3成33，整體攻擊指數（OPS）為1.068。巨人最後以5比3擊敗運動家。

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