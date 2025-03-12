MLB》這回是小熊隊新秀身分 12強打點王將重返東京參與海外開幕賽

蕭。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕3月18日、19日的大聯盟東京海外開幕戰，由道奇隊和小熊隊交手。小熊隊總教練康索（Craig Counsell）今宣布，陣中新秀蕭（Matt Shaw）將確定被帶進名單，這也是這位去年12強美國隊成員，以小熊隊選手身分再次重返東京。

蕭是2023年選秀第13順位被小熊隊選進，是球隊的頭號新秀，今年有機會扛下先發三壘手位置。去年蕭在2A和3A合計擊出21轟、攻擊指數0.867，年底的世界棒球12強，蕭的發揮同樣出色，14打點成為大會打點王，還是大會最佳三壘手。

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得知總教練的決定後，蕭表示：「非常興奮！我像是一輩子就在等這個機會一樣，這對我而言是個重要時刻。」蕭說，還未關注首戰雙方先發，但首戰就能夠有機會面對去年世界大賽冠軍，對他而言是很難得機會。

蕭在春訓前期曾因斜肌傷勢影響出賽，能否參加海外開幕戰也一度打上問號，如今在健康無虞的狀況下，球團決定讓他加入，等同開季就將這位頭號新秀拉上大聯盟。

小熊總管霍耶（Jed Hoyer）坦言，得知消息時的蕭看上去已經準備好。霍耶說：「對他來說，我想他的心態是『好，我會享受這一刻，然後繼續向前。』他不是體型最壯碩的那種球員，但一直以來都在向外界證明自己的價值，我想他對此也樂在其中。」

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