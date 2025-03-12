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WTT冠軍賽》直落三擊潰南韓一哥完成甜蜜復仇 林昀儒連兩年殺進16強

2025/03/12 12:26

林昀儒直落三擊退南韓一哥張禹珍，挺進男單16強。（取自WTT官網）林昀儒直落三擊退南韓一哥張禹珍，挺進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在2025年WTT重慶冠軍賽男單首輪，以直落三擊退世界排名12的南韓一哥張禹珍，連續兩年闖進16強。

林昀儒16強將遭遇世界排名第8的德國名將法蘭吉斯卡，過去兩人交手7次小林保持全勝戰績，包括去年新加坡大滿貫賽8強戰，小林也以4:1奏捷。

世界排名13的林昀儒生涯和張禹珍交手4次各拿下兩勝，去年兩人也對陣兩次，小林在仁川冠軍賽以3:1擊退擁有主場優勢的張禹珍，張禹珍則在澳門世界杯克服局數0:2落後，4:2逆轉小林。

首局林昀儒在2:3落後下，展現進化版的相持能力，打出一波7:2猛攻9:5反超，張禹珍雖連追2分，但關鍵時刻小林連續發球搶攻得手，11:7先馳得點。

次局，林昀儒在開局3:1領先下，被張禹珍連續正手發球搶攻得手連丟5分，以3:6落後，但小林很快地做出調整，回敬一波6:3攻勢戰成9平。決勝關頭，張禹珍閃身正拍起板掛網，隨後小林反手發球搶攻得分，11:9再下一城。

第3局也很戲劇化，林昀儒開局連拿9分，看似要打崩對手，但張禹珍並未就此束手就擒，連追4分迫使小林動用暫停。

重回比賽後張禹珍再拿3分追至9:7，戰況也出現變數，沒想到關鍵時刻，張禹珍一記反手機會球打丟，小林也不客氣，隨後正手發球搶攻得手，11:7鎖定勝利。

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