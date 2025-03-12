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新北新莊國小女子手球隊全國賽奪冠 最佳7人缺一不可

2025/03/12 12:56

新北市新莊國小女子手球隊拿下「113年全國中小學師生手球錦標賽」國小女子組冠軍，獲市長侯友宜表揚。（記者賴筱桐攝）新北市新莊國小女子手球隊拿下「113年全國中小學師生手球錦標賽」國小女子組冠軍，獲市長侯友宜表揚。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕繼全國手球錦標賽U12奪冠後，新北市新莊國小女子手球隊再次拿下「113年全國中小學師生手球錦標賽」國小女子組冠軍，市長侯友宜今天在市政會議頒發20萬元培訓金，肯定球隊發揮團隊合作精神，勉勵選手再創佳績、為校爭光。

「這場勝利，是隊員們無數日夜辛勤訓練的成果，更是汗水與淚水堆砌的榮耀之路」。新莊國小手球隊教練謝奇軒分享說，去年12月全國賽奪冠後，隊員難免產生倦怠感，這次備戰過程最大的挑戰是賽前放了長達9天年假，對於運動員來說是一大考驗。

謝奇軒表示，為了維持良好狀態，要求隊員每日上傳體能訓練影片，即使假期也不得鬆懈，隊員才能挺進4強賽，比賽最後5秒時，雖然是18:18平手，藉由9公尺任意球的機會，隊員們按照戰術執行，在最後1秒應聲入網，以1分之差擊敗強敵，闖入冠、亞軍決賽。

手球隊長黃羽晨說，去年奪冠的那一刻，心裡充滿驕傲，但教練告訴大家，真正的冠軍是屬於不斷努力的人。「手球比賽上場需要7人，6年級女生只有7個人，每一個人都很重要，缺一不可」。

黃羽晨提到，寒假期間當別人睡得香甜時，他們已經在球場揮汗；過年時別人開心團圓，他們還在家裡訓練，正是因為落實自律與堅持，才能在賽場上無懼挑戰。當比賽結束的哨聲響起時，所有人興奮地相擁而泣，不只是拿下一座冠軍，更是努力與汗水的證明，也為自己寫下輝煌的一頁。

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