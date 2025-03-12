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中職》12強來台講評兼搜集啦啦隊情報 日本球評：FA轉隊很熱絡

2025/03/12 13:45

台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前日本名將里崎智也去年世界12強出差到台灣擔任球評，帶回不少中職啦啦隊的資訊，昨在日本火腿古林睿煬的熱身賽初登板跟轉播單位主播分享，台灣球界的啦啦隊轉隊很熱絡，搞不好商品還賣得比球員好。

里崎智也去年以Amazon轉播團隊一員的身份到世界12強台灣分組轉播，當時在轉播中分享不少啦啦隊情報，甚至在場邊的轉播期間，接到台灣啦啦隊拋向觀眾席的紀念徽章，當時他就說，「根據現場情報指出，啦啦隊前方座席是最快完售的，然後商品比選手還熱賣。」

昨天在古林睿煬6局下初登板，里崎智也突然拋出「中職啦啦隊話題」，直言台灣球界很常出現啦啦隊的「FA轉隊」，甚至有球隊支付轉隊費，「聽說還有啦啦隊員的年薪比選手還要高。」

里崎智也還形容，台灣的啦啦隊是進演藝圈的跳板，「去年有3名日籍成員，有人是前西武獅啦啦隊成員，現在還有韓籍成員⋯」說到最後還自嘲，「雖然這些跟棒球完全沒關係⋯哈哈」，一旁主播則笑說，「不不不，有關係。」

台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）

台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）台灣隊啦啦隊。（資料照，記者陳志曲攝）

里崎智也。（資料照，記者陳逸寬攝）里崎智也。（資料照，記者陳逸寬攝）

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