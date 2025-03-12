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網球》「百搭天后」謝淑薇擊敗前戰友 晉印地安泉女雙4強

2025/03/12 13:54

謝淑薇。（資料照，美聯社）謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧為「百搭天后」，首度與中國老將張帥合拍，就以7：5、6：4擊敗她之前的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），以及澳洲佩雷絲（Ellen Perez）這組勁敵，3連勝挺進印地安泉網賽女雙4強。

這項男、女共站的WTA千分等級大賽，正在美國南加州沙漠進行，謝淑薇去年攜手比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）女雙奪冠，本屆臨時參戰爭取衛冕二連霸。由於小薇今年開季才與奧斯塔朋科合拍，並打下澳洲公開賽、杜拜共2座女雙亞軍，兩人分道揚鑣後如今隔網相逢，戰況備受矚目。

當地天氣不穩定，下雨導致整天賽事打打停停，夜間出戰的謝淑薇／張帥，雖然錯失3：1開局，被第4種子奧斯塔朋科／佩雷絲連得4局超前，不過關鍵時刻第5種子小薇組合強力反擊，回敬雙破從3：5倒趕4局，戲劇性搶下首盤。

次盤「謝帥配」乘勝追擊，一口氣橫掃5局取得5：1聽牌，並且擋住「拉澳聯軍」逆襲，順勢直落二關門，將與爆冷殺出的非種子黑馬斯洛伐克米哈利可娃（Tereza Mihalikova）／英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）爭奪決賽門票。　

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