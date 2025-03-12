亞洲盃男籃》中午12點售票、下午才公布球員名單？張承中解釋原因

籃協副秘書長張承中。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽外卡賽3月19日至21日在台北市立大學天母體育館開打，今天預計公布16人名單。不過，籃協在今天中午12點已經開放售票，但完整球員名單預計到今天下午2點記者會才會公布，引發球迷質疑。

目前籃協初步公布名單，包含CBA球員劉錚、陳盈駿、林庭謙以及旅日的阿巴西，效力名古屋戰鷹的曾祥鈞因聯盟、球隊不同意，因而未能加入。另外本土球員方面，包含上一階段因傷缺陣的高雄全家海神胡瓏貿確定回歸，還有在東超表現出色的桃園領航猿「夜王」盧峻翔、台啤雲豹高錦瑋以及「新台灣人」高柏鎧都將參戰。

請繼續往下閱讀...

至於上一階段入選的領航猿長人林正因東超扭傷腳踝，王皓吉也因傷辭退，至於台鋼獵鷹的謝宗融則是在3月6日時告知受傷，最後都無法參賽；至於之前曾入選的旅外好手游艾喆、林秉聖這階段都未獲徵召。

不過，籃協日前公布預計在今天中午開放售票，完整球員名單卻要等到下午記者會才會公布。籃協副秘書長張承中解釋，球員名單原本希望能夠提前一些公布，但這牽涉很多原因，包含附加賽比較臨時，還得考量球員、母隊、聯盟還有比賽，大家放不放人等，考量球員狀況還有傷兵問題，比較辛苦一點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法