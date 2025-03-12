MLB》藍鳥開165億台幣大約無用？ 美媒曝強打小葛雷諾拒絕主因

小葛雷諾。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今年季前未與球隊談成延長合約共識，他在季後有權行使自由球員資格。根據權威媒體《The Athletic》羅森索（Ken Rosenthal）的報導指出，藍鳥曾開出一紙逾5億美元的大約，仍無法讓小葛雷諾點頭同意，因此雙方未能達成共識。

小葛雷諾日前受訪提到，他想要14年的合約，但總價沒有到6億美元（約新台幣199億元），「我希望簽14年約。如果他們給我14年、15年、甚至是20年約，我都願意，但要以正確的方式做。」

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根據羅森索的報導提到，小葛雷諾婉拒藍鳥隊一份超過5億美元（約新台幣165億元）的延長合約報價，由於有延遲支付，因此這份合約的現值為4億美元至4.5億美元之間。小葛雷諾可以接受延遲支付的條件，但前期是合約的「現值」仍是5億美元。

日本巨星大谷翔平在2023年12月與道奇簽下10年7億美元的合約，有多達6.8億美元是延遲支付，大谷這份合約的現值估算為4.6億美元。假設小葛雷諾獲得「現值」逾5億美元的約，就有機會超過大谷的合約。

目前大聯盟史上最大合約，仍是26歲強打索托（Juan Soto）的15年7.65億美元天價合約，而且沒有延遲支付，合約總值最高有機會超過8億美元。

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