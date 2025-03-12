莒光盃全國國手排球錦標賽，縣立苑高國中部男排勇奪冠軍。（陳昭凱提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣立苑裡高中國中部排球隊在地耕耘約20年，經過長期努力，近期陸續收穫成果，男排隊於剛落幕的莒光盃全國國手排球錦標賽勇奪冠軍，除了為校史首度奪冠，更陸續贏得4項重大盃賽冠軍，將朝最後的聯賽冠軍邁進。

「之前陸續奪得盃賽冠軍，讓學生也備感壓力」男排教練陳昭凱說，男排隊本賽季的強勢表現讓不少學校將縣立苑高國中男排隊當成頭號假想敵，且球隊開始被稱為王者，選手壓力倍增，抗壓性更是一大考驗。

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縣立苑高國中部男排在冠軍賽與對手潭秀國中鏖戰五局，過程並不輕鬆，陳昭凱也向選手喊話，被稱為王者並非不敗，而是爭取奪得每一分，選手也聽進去，爭取每一個機會才能順利奪冠。

陳昭凱也叮嚀選手，最後的目標為聯賽冠軍，希望將聯賽冠軍錦旗帶回家鄉，希望選手不要因此自滿。

縣立苑高國中部男排隊本賽季陸續奪得永信盃、華宗盃、和家盃與莒光盃冠軍，參與的盃賽全奪冠實現大滿貫，較為重大盃賽僅北港媽祖盃因距離聯賽時間近未參賽。

選手家長也感謝正在備軍聯賽的高中男排隊學長陪練，讓國中部男排隊選手增加經驗。

縣立苑高校長吳俊秀則說，感謝縣政府投入資源以及身為選手家長的苑裡鎮代會主席洪晃琦、地方熱心仕紳傅和田後援。

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