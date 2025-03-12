晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟核彈頭張志豪開轟 呂彥青9下遭味全大逆轉

2025/03/12 16:01

呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍中信兄弟今天在斗六球場跟味全龍進行自辦熱身賽，扛首棒的核彈頭張志豪在3局上開轟，單場2支2、三度上壘，但味全靠世界12強冠軍國手張政禹在9局下擊出逆轉安打，終場以8：6擊敗中信。

味全推派「龍王」王維中先發，首局首打席就投出四壞，再被宋晟睿敲安，中信攻佔一、三壘，許基宏敲高飛犧牲打，率隊以1:0先馳得點。

中信先發鄭凱文也在1局下遇亂流，單局被敲3安，四番吉力吉撈．鞏冠擊出追平分的適時安打。但在3局上，中信開路先鋒張志豪擊出陽春砲，一棒超前比分，4局上高宇杰適時安打再攻進1分，取得3:1領先。

4局下，味全劉基鴻、王順和與陳思仲連續3支安打追回1分；5局上，中信攻勢再起，李聖裕和代打詹子賢敲2支安打再添1分保險，打退4.1局掉4分的王維中。

鄭凱文合計先發4局掉2分退場，5局下由伍立辰接替，龍隊該局靠朱育賢適時安打追回1分，6局下石翔宇砲轟王奕凱，擊出2分砲率龍隊以5：4逆轉戰局。

不過中信在7局上立即回敬攻勢，靠四壞和失誤攻佔三壘，李聖裕敲出長打追平戰局，搭配許基宏的第2支高飛犧牲打，單局2分再超車味全，反以6：5領先。

味全在9局下突破呂彥青，劉俊緯、郭天信敲安上壘，張政禹擊出2分打點的逆轉安打，隨後味全再靠投手暴投再進帳1分，終場以2分差拿下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中