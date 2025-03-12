中職》兄弟核彈頭張志豪開轟 呂彥青9下遭味全大逆轉

呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕衛冕軍中信兄弟今天在斗六球場跟味全龍進行自辦熱身賽，扛首棒的核彈頭張志豪在3局上開轟，單場2支2、三度上壘，但味全靠世界12強冠軍國手張政禹在9局下擊出逆轉安打，終場以8：6擊敗中信。

味全推派「龍王」王維中先發，首局首打席就投出四壞，再被宋晟睿敲安，中信攻佔一、三壘，許基宏敲高飛犧牲打，率隊以1:0先馳得點。

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中信先發鄭凱文也在1局下遇亂流，單局被敲3安，四番吉力吉撈．鞏冠擊出追平分的適時安打。但在3局上，中信開路先鋒張志豪擊出陽春砲，一棒超前比分，4局上高宇杰適時安打再攻進1分，取得3:1領先。

4局下，味全劉基鴻、王順和與陳思仲連續3支安打追回1分；5局上，中信攻勢再起，李聖裕和代打詹子賢敲2支安打再添1分保險，打退4.1局掉4分的王維中。

鄭凱文合計先發4局掉2分退場，5局下由伍立辰接替，龍隊該局靠朱育賢適時安打追回1分，6局下石翔宇砲轟王奕凱，擊出2分砲率龍隊以5：4逆轉戰局。

不過中信在7局上立即回敬攻勢，靠四壞和失誤攻佔三壘，李聖裕敲出長打追平戰局，搭配許基宏的第2支高飛犧牲打，單局2分再超車味全，反以6：5領先。

味全在9局下突破呂彥青，劉俊緯、郭天信敲安上壘，張政禹擊出2分打點的逆轉安打，隨後味全再靠投手暴投再進帳1分，終場以2分差拿下勝利。

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