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全英賽》無法再看到戴資穎等人爭豔 名主播克媽感嘆：女單黃金時代快結束了...

2025/03/12 16:34

戴資穎至今已經參加13屆全英賽，累積3冠1亞，留下許多非凡成就，堪稱是「全英賽真實傳說」。（資料照，美聯社）戴資穎至今已經參加13屆全英賽，累積3冠1亞，留下許多非凡成就，堪稱是「全英賽真實傳說」。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羽壇歷史最悠久的全英羽球公開賽如火如荼開打，英國名主播「克媽」克拉克（Gill Clark）近日發文感嘆，女單「黃金世代」已經快要走向終點，無法再看到戴資穎等人在全英賽同台獻技。

「直到失去後，我們才真正懂得珍惜，」英國名主播「克媽」克拉克發文表示，過去十年是女單的「黃金時代」，台灣戴資穎、西班牙瑪琳、日本山口茜和奧原希望、泰國依瑟儂、印度塞娜和辛度、中國陳雨菲，以及現任南韓球后安洗瑩，女單項目百花爭妍，競爭十分激烈。

克拉克指出，這9名女單傳奇的成就令人驚嘆，合計共拿下8面奧運獎牌，包括3面金牌，另外也累積27面世錦賽獎牌，另有9面金牌。另外，在過去10年的全英賽冠軍戰中，他們在20人當中就佔了18個，自2015年以來，曾經有6位球員在賽史合計拿下10冠。

全英賽自1899年舉辦至今，是全世界歷史最悠久及最著名的羽球比賽，戴資穎生涯共參加13次全英賽，並在2017、2018、2020奪冠，共累積3金1銀的佳績。另外，戴資穎曾在2021年東京奧運拿下銀牌，之後在世錦賽進帳1銀1銅。

克拉克寫道，這些數據令人難以置信，上述9名球員目前有6人要參加本屆全英公開賽，賽娜已經近2年沒有參賽，瑪琳和戴資穎都因膝傷正在復健當中。

克拉克感嘆，這9名女單傳奇已經有5人已經邁入30歲的門檻，不禁令人思考：「這是否代表著女單黃金時代已經即將走向終結？」克拉克坦言，真心希望不會如此，但現實的可能是，已經在全英賽看到這些女單傳奇球員同台競爭的畫面了。

克拉克最後感性說道：「在過去幾年裡，我們有幸見證了這些頂尖女單選手所展現的多樣性、勇氣、毅力、技術集大成的藝術之美，我們要珍惜且感恩，趁它還在的時候。」

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