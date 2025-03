全英賽》無法再看到戴資穎等人爭豔 名主播克媽感嘆：女單黃金時代快結束了...

戴資穎至今已經參加13屆全英賽,累積3冠1亞,留下許多非凡成就,堪稱是「全英賽真實傳說」。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕羽壇歷史最悠久的全英羽球公開賽如火如荼開打,英國名主播「克媽」克拉克(Gill Clark)近日發文感嘆,女單「黃金世代」已經快要走向終點,無法再看到戴資穎等人在全英賽同台獻技。

「直到失去後,我們才真正懂得珍惜,」英國名主播「克媽」克拉克發文表示,過去十年是女單的「黃金時代」,台灣戴資穎、西班牙瑪琳、日本山口茜和奧原希望、泰國依瑟儂、印度塞娜和辛度、中國陳雨菲,以及現任南韓球后安洗瑩,女單項目百花爭妍,競爭十分激烈。

克拉克指出,這9名女單傳奇的成就令人驚嘆,合計共拿下8面奧運獎牌,包括3面金牌,另外也累積27面世錦賽獎牌,另有9面金牌。另外,在過去10年的全英賽冠軍戰中,他們在20人當中就佔了18個,自2015年以來,曾經有6位球員在賽史合計拿下10冠。

全英賽自1899年舉辦至今,是全世界歷史最悠久及最著名的羽球比賽,戴資穎生涯共參加13次全英賽,並在2017、2018、2020奪冠,共累積3金1銀的佳績。另外,戴資穎曾在2021年東京奧運拿下銀牌,之後在世錦賽進帳1銀1銅。

克拉克寫道,這些數據令人難以置信,上述9名球員目前有6人要參加本屆全英公開賽,賽娜已經近2年沒有參賽,瑪琳和戴資穎都因膝傷正在復健當中。

克拉克感嘆,這9名女單傳奇已經有5人已經邁入30歲的門檻,不禁令人思考:「這是否代表著女單黃金時代已經即將走向終結?」克拉克坦言,真心希望不會如此,但現實的可能是,已經在全英賽看到這些女單傳奇球員同台競爭的畫面了。

克拉克最後感性說道:「在過去幾年裡,我們有幸見證了這些頂尖女單選手所展現的多樣性、勇氣、毅力、技術集大成的藝術之美,我們要珍惜且感恩,趁它還在的時候。」

