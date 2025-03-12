亞洲盃男籃》「等10年才穿上這球衣」 關達祐首度入選 圖齊解釋選他原因

關達祐。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲盃男籃資格賽附加賽（外卡賽）3月19日至21日在台北市立大學天母體育館登場。今天籃協公布完整16人名單，由劉錚、陳盈駿領銜，其中最大亮點是首度入選的桃園領航猿球員關達祐，他說：「等了10年才穿上這件球衣，得知入選的當下很興奮也很驚訝。」

27歲的關達祐過去曾參與過瓊斯盃，曾在白隊和教練圖齊合作，但尚未參與其他國際賽。關達祐透露，他是在上週東超4強對琉球黃金國王一戰賽前獲得入選國家隊的資訊，「應該有10年才拼到這件球衣，當下心情很興奮，像在作夢一樣，自己有點嚇到，也趕快跟家人說進入培訓隊分享喜悅。」

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關達祐一直很嚮往能披上國家隊戰袍，上一階段賽事，他特別到和平籃球館觀看台灣隊和菲律賓賽事，「那時候看的（盧）峻翔，覺得他真的很棒，大家在場上感覺好猛。這次有入選是好事，我會努力做好教練想要的，未來若教練徵召，我也會第一時間答應。」

關達祐認為，國際賽的經驗可以增進球技，看到不一樣的東西，讓他去學習。他也不諱言，多少會擔心適應的問題，但陣中有盧峻翔、陳冠全和藍少甫等人都是熟悉的成員，讓他安心不少。

被問到隊友李家慷成為遺珠，關達祐表示，希望下次可以一起入選，「我知道他很努力也一直很想要參與國家隊。」

至於選擇關達祐的原因，台灣隊教練圖齊表示，「關達祐可以投也可以切，去年我們在瓊斯盃白隊有合作過， 加上領航猿能夠配合完整的訓練，從14號開始直到結束。」

台灣隊教練圖奇。（記者林正堃攝）

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