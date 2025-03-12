經典賽》兩台將入選資格賽十大球星！大聯盟記者：張育成開無雙、徐若熙很提神

張育成和徐若熙。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕經典賽資格賽日前圓滿落幕，由台灣、尼加拉瓜、哥倫比亞和巴西拿下最後4張晉級會內賽的門票。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）點名10位在資格賽表現亮眼的球員，台灣隊的「國防部長」張育成和「龍之子」徐若熙雙雙上榜。

大聯盟官網記者克雷爾撰文將張育成排在第6名，內文指出，張育成總是能夠在經典賽開無雙，在2023年入選景點賽明星隊之後，他在本屆再度貢獻強大火力，幫助台灣隊晉級正賽。張育成在資格賽累積18打數敲出7支安打，其中包括4支二壘安打和1支全壘打，進帳3分打點，打擊率高達0.389，OPS高達1.228。並在最關鍵的附加賽敲出2支二壘安打，打回勝利打點，成為球隊最大的致勝功臣。

請繼續往下閱讀...

徐若熙排名第7位，克雷爾強調，雖然隸屬美職體系的運動家投手林維恩和海盜投手陳柏毓都表現不錯，但當徐若熙站上投手丘時，美國球迷就不需要來一杯晨間咖啡提神，身高只有180公分的徐若熙，居然能夠投出98英哩的火球，讓敵隊打者束手無策。

徐若熙在本屆WBC資格賽出賽2場，合計3.2局投球，被打3支安打，挨轟失1分，飆出5次三振，另有2保送、1次觸身球，防禦率2.45。

克雷爾認為徐若熙在資格賽展現不俗的壓制力，儘管近年來飽受傷勢所苦，但去年投出生涯最長的94.2局，如果他能持續繳出優異表現的話，有可能會吸引大聯盟球團的注意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法