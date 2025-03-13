台鋼雄鷹熱身賽首戰迎戰樂天桃猿 今日賽事預告與轉播

台鋼雄鷹明天迎熱身賽首戰，將在嘉義市對戰樂天桃猿。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

中華職棒官辦熱身賽來到第2天，樂天桃猿將繼續在嘉義市出賽迎戰台鋼雄鷹，喜愛中職與2隊的球迷朋友不要錯過喔！

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NBA今日有2場賽事轉播，首戰西部龍頭雷霆迎戰東部老二塞爾提克，雙方目前都已確定拿下季後賽資格，接下來將由西部第7的灰狼面對第2名的金塊，精彩刺激的賽事，歡迎球迷收看轉播！

U18亞洲盃五人制棒球賽來到預賽的最後一天，目前累計4勝排名第1的台灣隊，今天將分別迎戰泰國與香港，另外BWF全英羽球公開賽以及WTT桌球冠軍賽重慶站都將迎來16強賽事，歡迎各位球迷朋友收看轉播，一同為台灣好手加油！

中華職棒熱身賽

18:30 台鋼雄鷹@樂天桃猿 緯來體育、愛爾達體育4台

NBA

07:30 雷霆@塞爾提克 緯來體育

10:00 灰狼@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

U18亞洲盃五人制棒球 預賽

11:00 台灣@泰國

12:00 馬來西亞@香港

13:00 南韓@日本

14:00 伊拉克@馬來西亞

15:00 香港@台灣

轉播：愛爾達體育4台

BWF 全英公開賽

18:00 16強（上） 第1場地 愛爾達體育3台；第2場地 愛爾達體育2台

22:00 16強（下） 第2場地 愛爾達體育2台

23:00 16強（下） 第1場地 愛爾達體育3台

WTT冠軍賽 重慶站

18:30 16強 愛爾達體育1台

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