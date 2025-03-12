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中職》去年膝傷整季報銷 成晉有信心趕上開季

2025/03/12 18:22

成晉。（資料照，記者林正堃攝）成晉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／嘉義報導〕去年因為膝蓋傷勢開刀而整季報銷的樂天桃猿外野手成晉，3月初開始在熱身賽上場，成晉表示，進度比預期還快，有信心趕上開季，但還是一階段、一階段去完成，先不要想得太遠。

成晉2022年首度站穩一軍，23年不但入選經典賽台灣隊，當年全勤出賽`120場，安打127、打點40、得分62都創生涯新高，打擊率0.90，打出生涯年，但是去年熱身賽時跑壘造成左膝十字韌帶斷裂，5月開刀而整季報銷。

成晉表示，復健期間雖然心情很悶，但是該做的都沒有打折扣，現在身體比受傷前還要壯，也因此今年春訓一開始就能跟上隊友的進度，一直到自辦熱身賽出賽3場，進度比預期還要快，按照目前的狀況，有信心可以趕上開季，但是開刀還不到1年，教練團可能會比較謹慎，自己也不要想得太遠，先一步一步完成目前的工作。

成晉表示，自辦熱身賽已經逐步把出賽局數拉長到6局，比賽中膝蓋沒有任何不舒服，第2天身體回饋也都很好，今天的公辦熱身首戰預定打7局，接下來也會嘗試連續出賽，讓身體更適應比賽的強度。

成晉表示，第1次在自辦熱身賽上場時，腦筋一片空白，完全不知道自己要做什麼，到了第3場已經比較有想法，也能做到自己想做的事，公辦熱身賽要找回比賽的感覺。

樂天總教練古久保健二表示，雖然成晉很久沒有比賽，並不會擔心他的技術，在意的是他的身體能否承受連續出賽，這是接下來的觀察重點。

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